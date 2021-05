Schianto tra auto e moto: quattro persone coinvolte, centauro ferito a una gamba

Grave incidente nella tarda serata di ieri, giovedì 27 maggio, lungo la strada provinciale a Monticello Brianza. Quattro persone - due ragazze di 22 anni, una di 25 e un uomo di 53 - sono rimaste coinvolte nello schianto tra un'auto e una moto.

Dopo un'iniziale allerta in codice giallo, l'intervento del 118 è proseguito in rosso per due di loro e in verde per le altre. Sul posto anche l'elicottero di Areu da Como. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un 53enne elitrasportato all'ospedale Manzoni di Lecco con un brutto trauma a una gamba. Due ragazze sono state invece state portate al Mandic di Merate. Allertata anche la Polizia Stradale di Lecco.