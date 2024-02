Incidente sul ponte Kennedy con 7 persone coinvolte

Schianto tra più veicoli e 7 persone coinvolte sul ponte Kennedy a Lecco. L'incidente stradale è avvenuto alle ore 15.30 di oggi, giovedì 8 febbraio. Non appena scattato l'allarme, la Centrale di Areu, Agenzia regionale emergenza urgenza, ha inviato sul posto tre ambulanze in codice giallo.

Dalle prime informazioni a disposizione, le persone coinvolte nel tamponamento a catena sono due ragazzi di 19 e 20 anni, due uomini di 51 e 57 anni e tre donne di 31, 53 e 63 anni. Allertati anche i carabinieri del comando di Lecco e la polizia locale, presto giunti sul posto anche per garantire la sicurezza alla viabilità. Diversi infatti i disagi e i rallentamenti.

Alle 16.15, nel momento in cui scriviamo, le operazioni di pronto intervento sono ancora in corso: una persona è stata trasferita in ospedale sempre in codice giallo, e altre due in verde con le ambulanze della Croce Rossa di Lecco, dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte e del Soccorso Bellanese. Non ci sarebbero feriti gravi.