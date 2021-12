Un altro incidente lungo la Statale 36, soccorsi in azione

Un altro incidente lungo la Strada Statale 36. Dopo lo schianto avvenuto a Natale, nella giornata di oggi - Santo Stefano - i soccorsi del 118 sono dovuti nuovamente intervenire lungo la Milano-Lecco. Stando alle prime informazioni raccolte, un'auto sarebbe uscita dalla carreggiata andando a schiantarsi a lato della strada.

L'incidente è avvenuto intorno alle ore 17 lungo la carreggiata Nord, nella tratta Cibrone - Costa Masnaga, in provincia di Lecco. Dopo l'allarme, l'intervento dei soccorsi coordinato da Areu è scattato in codice rosso. Sul posto si è portata l'ambulanza della Croce Bianca di Besana Brianza, allertati anche la Polizia stradale e i Vigili del Fuoco di Lecco. Nello schianto sono rimasti coinvolti due uomini di 27 e 37 anni. Dopo lo spavento iniziale, le due persone sarebbero risultate per fortuna in buone condizioni. Per nessuno dei due si è infatti reso necessario il trasporto in ospedale.