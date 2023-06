Incidente all'imbocco della Statale 36: coinvolte due giovanissime

Incidente nel tardo pomeriggio di sabato 24 giugno a Lecco. Poco prima delle 19 la centrale operativa di Areu è stata attivata per un sinistro avvenuto in via Caduti Lecchesi a Fossoli, la cui dinamica è al vaglio della Polizia Locale: un'autovettura è andata a finire contro una barriera laterale all'imbocco della Strada Statale 36 - galleria San Martino - e nell'incidente sono rimaste coinvolte anche due giovanissime di soli 2 e 4 anni, oltre a un ragazzo di 13 anni.

Fortunatamente nessuno ha avuto bisogno di essere trasportato in ospedale dai volontari della Croce San Nicolò arrivati in loco insieme a un'automedica, ma comunque lo spavento è stato forte per tutte le persone rimaste coinvolte. Sul posto anche i pompieri con una prima partenza scattata dal Comando provinciale di piazza Bione.