Incidenti a Calolzio e Merate, doppio intervento dei soccorsi all'alba

Doppio incidente all'alba di oggi, martedì 4 aprile, a Calolziocorte e Merate. In entrambi i casi sono dovuti intervenire i soccorsi del 118 in codice giallo. A Calolzio il sinistro ha coinvolto un'auto e una moto nella centralissima via Marconi, a due passi dal semaforo che regola l'ingresso sulla Lecco-Bergamo. Nel sinistro è rimasto ferito un uomo di 32 anni. Sul posto sono prontamente intervenuti i Volontari del soccorso di Caloziocorte, allertati anche i carabinieri del comando di Lecco. Le condizioni del 32enne sono fortunatamente apparse poi meno gravi del previsto: il paziente è stato comunque trasferito per le cure e gli accertamenti del caso, all'ospedale Manzoni di Lecco in codice verde.

Poco più tardi, alle 6.15, un altro equipaggio di Areu è invece dovuto intervenire per un altro incidente stradale avvenuto in via Statale a Merate. Nel sinistro - ancora scarse le informazioni sulla dinamica dell'accaduto - sono rimasti coinvolti un uomo di 68 anni e una donna di 45. Sul posto è intervenuto anche l'elisoccorso del 118 decollato da Como per il trasporto, sempre in codice giallo, di un paziente in ospedale a Lecco, l'altro è stato invece trasferito al Mandic di Merate in verde.