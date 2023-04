Grave incidente in moto, giovane soccorso in codice rosso con l'elicottero

Gravissimo incidente stradale a Osnago. I soccorsi del 118 sono intervenuti in codice rosso per prestare aiuto a un giovane centauro uscito di strada e caduto con la moto. Si tratta di un ragazzo di soli 17 anni, finito poi contro un albero dopo aver perso il controllo del veicolo. Uno schianto violento la cui esatte dinamica è ancora in fase di accertamento. Stando alle prime informazioni a disposizione, l'incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno di oggi, sabato 8 aprile, in via Trento all'altezza del civico 11, nel comune della Brianza lecchese.

Sul posto sono presto intervenuti i soccorsi con l'elicottero di Areu decollato da Milano, l'auto medica e l'ambulanza della Croce bianca. Allertati anche i carabinieri della vicina compagnia di Merate. Alle ore 13.30 le operazioni erano sono ancora in corso: dopo le prime cure portate sul posto, il ragazzo è stato trasferito sempre in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano con l'elisoccorso. Le sue condizioni sarebbero molto gravi.