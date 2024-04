Incidente con il camion in Valsassina, 70enne soccorso d'urgenza

Paura per un incidente stradale che ha visto coinvolto un camion questa mattina presto in Valsassina. Il mezzo pesante si è schiantato alle 7 di martedì 16 aprile in via Provinciale a Primaluna, all'altezza del civico 104. L'allarme è scattato in codice rosso, e sono prontamente entrati in azione l'ambulanza del Soccorso di Introbio, l'auto con il medico e i vigili del fuoco. Allertati anche i carabinieri.

Ancora da ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Alla guida del mezzo pesante si trovava un uomo di 70 anni. Dopo le prime cure ricevute sul posto, il paziente è stato trasportato all'ospedale Manzoni di Lecco in codice giallo.