Incidente con il monopattino, giovane soccorso d'urgenza

Paura e immediato intervento dei soccorsi in codice rosso per prestare aiuto a un 18enne rimasto ferito dopo un incidente con il monopattino. Il sinistro è avvenuto alle ore 11.15 di oggi, domenica 6 agosto, lungo le strade di Primaluna, comune dell'Alta Valsassina.

Ancora scarse le informazioni a disposizione sull'accaduto: a seguito dello schianto che ha coinvolto il mezzo di "micro mobilità elettrica", il giovane è caduto a terra e a seguito dell'impatto con l'asfalto avrebbe riportato traumi ed escoriazioni. Dopo le prime cure ricevute sul posto, il 18enne è stato poi trasportato in codice giallo all'ospedale di Lecco. In azione l'ambulanza del Soccorso di Introbio.

Poco più tardi i soccorsi di Areu sono dovuti intervenire anche nel territorio comunale di Monticello Brianza, in via Provinciale 13, a seguito di un incidente che ha coinvolto due persone con l'investimento di un ciclista. Si tratterebbe di un uomo di 67 anni: l'allerta al 118 è scattata in codice giallo. L'intervento, alle ore 12, sta proseguendo in verde con il trasferimento in ospedale del paziente.