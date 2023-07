Schianto tra una macchina e un autoarticolato all'alba

Schianto all'alba in via Statale a Osnago. I soccorsi del 118 e i vigili del fuoco sono dovuti intervenire questa mattina, mercoledì 12 luglio, alle ore 5:50 in via Statale per prestare aiuto a due persone coinvolte nell'incidente tra una macchina e un autoarticolato, allertati anche i carabinieri.

I pompieri hanno inviato una squadra da Merate per mettere in sicurezza la zona dell'incidente. Un uomo è stato trasportato all'ospedale Mandic in codice verde.

Poco più tardi, sempre a Osnago, l'ambulanza inviata dal 118 è dovuta nuovamente entrare in azione a seguito di una caduta con la bicicletta in via Per Ronco. Anche in questo caso l'allerta è scattata in codice giallo, con il soccorso proseguito in verde.