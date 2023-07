Schianto di Onno, in prognosi riservata la 33enne sbalzata dalla moto

Sono ore di apprensione all'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco. È ricoverata in prognosi riservata all'interno del reparto di terapia intensiva la 33enne di San Giuliano Milanese (Milano) che domenica, intorno alle 20, è stata sbalzata dalla moto su cui era in viaggio insieme a un coetaneo in seguito all'incidente avvenuto lungo la Sp583 di Onno, frazione di Oliveto Lario.

Come appreso domenica sera, l'auto e la moto si sono scontrate a un incrocio: la quattro ruole si stava immettendo da via della Valle in direzione Bellagio quando, per motivi ancora al vaglio delle forze dell'ordine, si è scontrata con una motocicletta proveniente da nord e diretta a Lecco. Sul posto, allertati inizialmente in codice rosso, sono giunti diversi mezzi di soccorso: le ambulanze dei Volontari di Bellagio e della Croce rossa di Asso, un'automedica e l'elicottero alzatosi in volo da Brescia. Presente la Polizia Stradale e i vigili del fuoco.

Illesi i due occupanti dell'auto, in ospedale sono stati accompagnati un uomo e una donna di 33 anni a bordo della moto, quest'ultima trasferita a bordo del velivolo: l'impatto tra i due mezzi l'ha portata a finire oltre le barriere posizionate a lato della carreggiata. Entrambi sono stati valutati in codice giallo, ma le condizioni del guidatore sono risultate essere decisamente meno gravi.