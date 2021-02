Scontro tra auto e ciclomotore a Rogeno: ragazzino elitrasportato in ospedale

Il sinistro nella serata di domenica in località Casletto. Nell'urto, il 17enne ha riportato un trauma dorso-lombare e la sospetta frattura del femore

Brutto incidente nella serata di domenica a Rogeno, serie conseguenze per un minorenne. Il sinistro, avvenuto in Piazza San Marco in località Casletto, ha coinvolto una vettura e un ciclomotore condotto da un ragazzo di 17 anni che nello scontro ha avuto la peggio, cadendo rovinosamente a terra.

Sul posto sono stati inviati i mezzi di soccorso: l'ambulanza della Croce Verde di Bosisio, l'autoinfermieristica e l'elicottero decollato da Brescia.

Nell'urto, il 17enne ha riportato un trauma dorso-lombare e la sospetta frattura del femore: è stato disposto il trasporto all'ospedale di Bergamo in codice giallo.