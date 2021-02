In scena il "rientro" prima della zona arancione: SS36 bloccata in direzione Sud

Le code si sono formate nel primo pomeriggio a partire da un incidente avvenuto a Tabiago che ha fatto da "tappo", e in serata sono peggiorate a causa del notevole flusso di persone in viaggio

Un altro incidente sulla Strada Statale 36 ha funestato il pomeriggio di domenica 28 febbraio. Il sinistro è avvenuto intorno alle 15.30 a Tabiago, in direzione Sud: nello scontro fra due vetture sono rimaste coinvolte quattro persone (tre uomini di 25, 28 e 54 anni, e una donna di 42 trasportata in ospedale con un trauma a un braccio). Sul posto l'ambulanza dell'Sos Lurago d'Erba con l'autoinfermieristica, e la Polizia Stradale. Le ripercussioni, però, sono state notevoli sulla viabilità provinciale.

Sin da metà pomeriggio si sono formate lunghe code che hanno fatto scorrere a rilento sulla SS36 in direzione Sud, sin da Abbadia Lariana (e anche sulla SP72 per attraversare il comune lariano) e a tratti dopo il tunnel del Barro sino a Tabiago, dove si è verificato il sinistro.

Alle 19 la situazione è peggiorata, con code a partire da Lierna sulla SS36: fino a Giussano si procede a strappi, in alcuni punti a passo d'uomo in altri leggermente più veloci. Tra Abbadia e Mandello, sulla Provinciale 72, si sono formati incolonnamenti a causa della difficoltà a immettersi sulla SS36 allo svincolo di Borbino; le code hanno creato inoltre difficoltà alla viabilità interna ai comuni.

Disagi previsti fino a sera

Anas, fin da sabato, aveva avvisato gli automobilisti con messaggi sui pannelli informativi lungo la Statale circa i possibili disagi previsti per la giornata di domenica. Anche oggi, infatti, complice la giornata di bel tempo e l'ultimo giorno in zona gialla, l'afflusso di visitatori e villeggianti dal Milanese è stato notevole.

Per la terza domenica consecutiva si è verificata una situazione critica per il traffico verso sud, in occasione del rientro, fino a tarda serata.