Incidente tra auto e moto a Maggianico, soccorsi urgenti in azione

Schianto tra auto e moto e pronto intervento dei soccorsi in codice rosso in via dell'Armonia a Lecco. L'incidente stradale è avvenuto alle ore 11.15 di oggi, giorno della vigilia di Natale, a poca distanza dall'incrocio con corso Vittorio Emanuele, nel rione di Maggianico.

Sul posto si è presto portata l'ambulanza inviata dalla centrale di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), allertati anche gli agenti della questura cittadina. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica dell'accaduto. Ad avere la peggio un uomo di 36 anni, sottoposto alle prime cure nel luogo dello schianto e poi trasferito all'ospedale Manzoni in codice giallo.