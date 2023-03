Tragico incidente in galleria lungo la Lecco-Ballabio, morto un giovane

Schianto mortale nella maledetta galleria Giulia lungo la nuova Lecco-Ballabio. Un giovane di soli 26 anni ha perso la vita nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 marzo a seguito di un incidente tra due auto avvenuto nel tunnel che collega Lecco con la Valsassina, lo stesso all'uscita del quale erano franati imponenti macigni lo scorso 9 dicembre. Nello schianto è rimasto coinvolto anche un altro ragazzo di 24 anni, trasferito in ospedale in codice giallo.

L'allarme è scattato alle 2.30 della notte appena passata: sul posto si sono presto portati i soccorsi del 118 con l'ambulanza della Croce san Nicolò di Lecco e della Croce rossa di Balisio. Con loro anche i vigili del fuoco giunti dal comando di Lecco. Per il 26enne - che risiederebbe in provincia di Milano - purtroppo non c'è stato più nulla da fare: è morto a seguito dei gravi traumi e delle ferite riportati.

L'altra persona coinvolta, valsassinese, è stata invece trasportata al Manzoni di Lecco, non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo del tragico schianto anche gli agenti della Polizia stradale, ai quali toccherà ora ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. La strada è rimasta chiusa alcune ore per permettere le operazioni di messa in sicurezza e i rilievi del caso.