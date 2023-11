Seri disagi causati dal maltempo. Oltre ai treni, che hanno fatto registrare ritardi e cancellazioni per vari motivi, anche la circolazione stradale sta risentendo di un'ondata che è in miglioramento, ma che comunque riprenderà forza nel fine settimana. Nella tarda mattinata di venerdì 3 novembre è stato chiuso lo svincolo che collega Civate alla Strada Statale 36 "del lago di Como e dello Spluga": il tratto di asfalto risulta essere completamente allagato e pericoloso per i mezzi che vi sarebbero transitati. È stato il locale Gruppo della Protezione civile a comunicare l'importante aggiornamento.

Altri disagi si registrano lungo la galleria che taglia il Monte Barro e la galleria San Martino di Lecco, spesso interessata da allagamenti quando si verificano queste ondate di maltempo.