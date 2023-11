Gravissimi ritardi per i treni lecchesi. La mattinata di venerdì 3 novembre è stata contraddistinta da cancellazioni e cambiamenti di orario per un guasto all'infrastruttura avvenuto fra Milano Porta Garibaldi e Milano Greco Pirelli, che ha causato ritardi fino a 40 minuti e variazioni di percorso dei treni della linea. “È in corso l'intervento dei tecnici” fa sapere Trenord, ma nel frattempo la linea S7 - quella del Besanino - è stata colpita da pesanti variazioni.

Nello specifico sono coinvolti i treni:

24837 (Lecco 10:06 - Milano Porta Garibaldi 11:08)

25033 (Chiasso 09:13 - Milano Porta Garibaldi 10:21)

25831 (Milano Porta Garibaldi 09:31 - Bergamo 10:40)

2930 (Milano Centrale 08:55 - Malpensa Aeroporto T2 09:52)

25229 (Rho 08:43 - Como S.Giovanni 10:11)

25511 (Chiasso 08:31 - Milano Centrale 09:17)

25830 (Bergamo 08:20 - Milano Porta Garibaldi 09:29)

24730 (Lecco 07:34 - Milano Porta Garibaldi 09:16)

25231 (Como S.Giovanni 08:49 - Rho 10:17)

25233 (Rho 09:43 - Como S.Giovanni 11:11)

Treni Con Variazioni:

25032 (Milano Porta Garibaldi 09:39 - Chiasso 10:47) da Monza

24839 (Lecco 10:36 - Milano Porta Garibaldi 11:38) da Monza

24827 (Lecco 07:36 - Milano Porta Garibaldi 08:38) termina a Milano G.Pirelli

24828 (Milano Porta Garibaldi 08:52 - Lecco 09:54) parte da Milano G.Pirelli

25227 (Como S.Giovanni 07:49 - Rho 09:17) oggi non effettua Milano Porta Garibaldi e Milano Villapizzone

2927 (Malpensa Aeroporto T2 08:07 - Milano Centrale 09:07) termina il viaggio a Milno Porta Garibaldi

2932 (Milano Centrale 09:25 - Malpensa Aeroporto T2 10:22) parte da Milano Porta Garibaldi

24729 (Milano Porta Garibaldi 09:17 - Lecco 10:53) parte da Monza

Treni Cancellati:

24832 (Milano Porta Garibaldi 09:52 - Lecco 10:54)

24841 (Lecco 11:06 - Milano Porta Garibaldi 12:08)

25037 (Chiasso 10:13 - Milano Porta Garibaldi 11:21)

25827 (Milano Porta Garibaldi 08:31 - Bergamo 09:40)

25838 (Bergamo 10:20 - Milano Porta Garibaldi 11:29)

24830 (Milano Porta Garibaldi 09:22 - Lecco 10:24)

Problemi per la Sondrio-Lecco-Milano

Tra le altre criticità vanno segnalate quelle che riguardano il treno 10316 (Lecco 09:15 - Sondrio 11:10) viaggia con 14 minuti di ritardo per esigenze del regolatore della circolazione ferroviaria; il treno 2816 (Milano Centrale 08:20 - Tirano 10:52) viaggia con 13 minuti di ritardo per esigenze del regolatore della circolazione ferroviaria; il treno 2858 (Milano Rogoredo 09:36 - Lecco 10:29) viaggia con 13 minuti di ritardo in seguito alla sosta prolungata di un altro treno della linea.