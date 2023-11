Il maltempo allenta la morsa, ma continuerà a piovere

Il maltempo, per fortuna, concede una tregua, anche se l'attenzione è tutta sui corsi d'acqua. A Lecco oggi, venerdì, cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Rasserena dal pomeriggio, sono previsti 5 mm di pioggia.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata, sono previsti 16 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14° C, la minima di 6° C, lo zero termico si attesterà a 1.701 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Allerte meteo previste: pioggia.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 11 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14° C, la minima di 9° C, lo zero termico si attesterà a 2.086 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Allerte meteo previste: pioggia.

(in collaborazione con 3B Meteo)