Incidente con 6 persone coinvolte lungo la Statale 36

Incidente tra due auto con ben 6 persone coinvolte lungo la Statale 36, nel territorio della Brianza lecchese. Fortunatamente non ci sarebbero persone ferite in modo serio. Lo schianto è avvenuto alle ore 10.15 di oggi, sabato 30 dicembre, nella tratta di SS36 tra Bulciago e Costa Masnaga, in direzione nord. L'allarme ai soccorsi di Areu è scattato in codice giallo. Allertata anche la polizia stradale di Milano.

Stando alle prime informazioni a disposizione, nello schianto sono state coinvolte due ragazze di 19 anni, due giovani di 21, un uomo di 28 e una donna di 49 anni. Per solo uno di loro è stato necessario il trasporto in ospedale, in codice verde, da parte dell'ambulanza della Croce Rossa di Olgiate. Lievi, dunque, le ferite riportate dalle persone a bordo dei due veicoli. Qualche disagio si è invece registrato alla viabilità.