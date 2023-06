Grave incidente tra auto e moto, soccorsi in azione in codice rosso a La Valletta Brianza

Gravissimo incidente stradale tra auto e moto a La Valletta Brianza. Lo schianto è avvenuto nel pomeriggio di domenica 18 giugno lungo la ex statale 342. L'allarme ai soccorsi di Areu è scattato in codice rosso alle 16.50. Sul posto, insieme alle ambulanze, sono dovuti intervenire anche due elicotteri di Areu decollati da Como e da Bergamo.

Ancora scarse le informazioni a disposizione sull'accaduto. Due le persone ch3 sarebbero rimaste coinvolte nel sinistro, una donna di 63 e un uomo di 66 anni. Entrambi i pazienti sono stati trasferiti in ospedale d'urgenza con i due velicoli di soccorso, uno in codice rosso e l'altro in giallo. Allertati anche i carabinieri della compagnia di Merate e i vigili del fuoco del comando di Lecco.