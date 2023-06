Violento schianto nella notte in centro Calolzio, intervento d'urgenza dei soccorsi

Violento schianto nella notte tra un'auto e un furgoncino in centro Calolziocorte. I soccorsi del 118 sono dovuti intervenire in codice rosso per prestare aiuto a due persone coinvolte nell'incidente avvenuto alle 3.30 di giovedì 15 giugno all'incrocio semaforico tra corso Dante, corso Europa e Largo Garibaldi, lungo la Lecco-Bergamo. Coinvolti nel sinistro un uomo di 60 anni, le cui condizioni di salute sono da subito apparse più gravi, e un giovane di 23.

Ancora da ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Sembra che il furgoncino guidato dal sessantenne stesse procedendo in direzione Bergamo, quando la jeep condotta dal 23enne è uscita dalla carreggiata finendogli contro. Il sessantenne sarebbe sceso con le sue gambe dal veicolo, crollando poi a terra sotto choc.

Una volta scattato l'allarme, sul luogo dell'incidente si sono presto portati i Volontari del soccorso di Calolziocorte, l'auto con il medico a bordo, i carabinieri del comando provinciale e l'assessore alla Protezione civile di Calolzio, Cristina Valsecchi. Dopo le prime cure portate sul posto da parte del personale sanitario, le operazioni di soccorso sono proseguite in codice giallo con il trasporto dei pazienti all'ospedale di Lecco.