Esce di strada e resta in bilico in una zona impervia, soccorsi in azione

Non solo auto ribaltate o finite fuori carreggiata lungo le strade "classiche" e ad alta percorrenza. I soccorsi sono dovuti intervenire oggi a Vestreno a seguito di un incidente avvenuto lungo un tracciato agro silvo pastorale. Un'auto ha sbandato uscendo di strada, ed è poi rimasta in bilico all'inizio di una scarpata in una zona impervia.

Non appena scattato l'allarme, alle 14.45 di venerdì 11 agosto, sul posto si sono presto portati i soccorsi del 118 con l'ambulanza del Soccorso Bellanese e i vigili del fuoco del distaccamento di Bellano con un'autopompa e un mezzo fuoristrada.

Stando alle prime informazioni a disposizione, non ci sarebbero feriti in modo serio. La persona a bordo è stata presto portata in una zona sicura, mentre sono poi proseguite da parte dei pompieri le operazioni di recupero del veicolo "fermato" da un albero all'inizio del terreno scosceso.