I 5 mestieri a rischio: come l'intelligenza artificiale cambia il mondo del lavoro

Quali sono i mestieri destinati a scomparire, soffocati dall'intelligenza artificiale e dal costante progredire della tecnologia che nel tessuto mutevole della società moderna hanno un impatto sempre più potente sul mondo del lavoro?

Mentre nuove opportunità emergono, alcuni mestieri tradizionali rischiano di scomparire, sostituiti da soluzioni automatizzate e algoritmi avanzati. In questo articolo esploreremo cinque lavori che potrebbero essere destinati a scomparire nel futuro prossimo a causa dell'avanzamento tecnologico e dell'intelligenza artificiale.

La premessa, però, è d'obbligo: non significa che accadrà certamente e che questi mestieri saranno soppiantati, ma senza dubbio saranno messi in difficoltà dal costante progresso. Così come, tra i più a rischio, va annoverato anche il nostro, quello del giornalista e degli operatori dell'informazione.

1. Cassiere

Il ruolo del cassiere, una volta essenziale nei supermercati e nei negozi al dettaglio, è sempre più minacciato dall'automazione. Con l'introduzione di sistemi self-service e cassieri automatici, i negozi stanno riducendo la necessità di personale umano per gestire le transazioni. Gli algoritmi di riconoscimento dei prodotti e di pagamento automatizzato stanno rendendo obsoleta la presenza di cassieri umani, contribuendo al declino di questa professione.

2. Receptionist

La figura del receptionist, solita ad accogliere ospiti, rispondere al telefono e gestire gli appuntamenti, sta gradualmente cedendo il passo all'automazione. I sistemi di chatbot e le risposte automatiche possono ora svolgere molte delle funzioni tradizionalmente svolte dai receptionist. Con l'intelligenza artificiale in grado di gestire compiti di routine e di interazione con i clienti, il ruolo umano del receptionist potrebbe diventare superfluo in molti settori.

3. Operatore di telemarketing

Con l'avanzamento della tecnologia di intelligenza artificiale, i sistemi automatizzati di chiamate in uscita e di assistenza virtuale stanno diventando sempre più sofisticati. Ciò riduce la necessità di operatori umani nel settore del telemarketing. I bot conversazionali possono gestire una vasta gamma di compiti, dall'effettuare chiamate di vendita alla risoluzione di problemi dei clienti, senza la necessità di intervento umano. Di conseguenza, il lavoro degli operatori di telemarketing è sempre più a rischio.

4. Addetto all'assistenza clienti in negozio

Anche il ruolo degli addetti all'assistenza clienti nei negozi fisici è minacciato dall'avanzamento dell'intelligenza artificiale. Con i progressi nella tecnologia di riconoscimento facciale e nell'analisi dei dati dei clienti, i negozi sono in grado di offrire un'esperienza personalizzata senza la necessità di personale umano. I sistemi di intelligenza artificiale potranno anticipare le esigenze dei clienti e fornire raccomandazioni prodotto, riducendo così la richiesta di assistenza umana nei negozi fisici.

5. Agente di viaggio

Con l'avvento delle piattaforme di prenotazione online e degli algoritmi di ricerca avanzati, la necessità di agenti di viaggio umani potrebbe diminuire. Molte persone ora pianificano e prenotano i loro viaggi autonomamente utilizzando strumenti online, riducendo così la richiesta di assistenza da parte di agenti di viaggio tradizionali.

Il progresso tecnologico e l'intelligenza artificiale offrono molteplici vantaggi ed è importante considerare le implicazioni dirette sul mercato del lavoro. Mentre alcuni mestieri sono destinati a scomparire, è essenziale prepararsi al cambiamento e sviluppare competenze adatte all'era digitale in evoluzione, poiché andremo incontro al sorgere di numerose nuove professioni.