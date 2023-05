In provincia di Lecco 114mila sottoscrittori di fondi comuni e quasi 6 miliardi di patrimonio gestito

Durante la 13° edizione del Salone del risparmio di Milano, l’evento simbolo dell’industria del risparmio gestito, organizzato da Assogestioni, sono stati presentati i nuovi dati nazionali dell’Osservatorio sui sottoscrittori di fondi comuni, curato dall’ufficio studi dell’associazione. I dati, aggiornati a fine 2022, tracciano l’identikit degli investitori individuali italiani, analizzandone anagrafiche e preferenze.

Dagli studi riportati sono emersi anche i dati lecchesi. L’Osservatorio stabilisce che complessivamente il patrimonio gestito in provincia di Lecco è pari a 5,8 miliardi di euro, per un totale di 114mila sottoscrittori su oltre 332.000 abitanti. Il tasso di partecipazione è dunque pari a ben il 34%, contro il 20% a livello nazionale.?Il valore medio dell’investimento in fondi comuni è di 51.125 mila euro, rispetto a una media nazionale che si attesta sui 45 mila euro.?

L’età media di un sottoscrittore lecchese è 61 anni

Lo spaccato generazionale indica che la maggioranza dei sottoscrittori appartengano alla generazione dei cosiddetti baby boomers (41%). Ancora contenuta la partecipazione dei risparmiatori più giovani: solo il 13% appartiene ai Millennials e alla generazione Z. L’età media di un sottoscrittore lecchese è di 61 anni, in linea con quella italiana che si attesta proprio sui 61 anni.??

Dalla ricerca emerge inoltre che la differenza uomo-donna si sta assottigliando, con le donne che oggi rappresentano il 46% degli investitori della provincia di Lecco contro il 54% degli uomini. L’asset allocation evidenzia che il 29,5% dei quasi 6 miliardi del patrimonio gestito nella provincia è investito in fondi flessibili, il 25,2% in azionari, il 21,7% in obbligazionari e il 23,5% in fondi bilanciati.?

Nel complesso, l’Osservatorio mette in evidenza la provincia di Lecco come una tra le più partecipative nel mondo degli investimenti nei fondi comuni in Italia, superiore addirittura ai dati della Regione Lombardia - dove il tasso di partecipazione è pari al 28% e l’investimento medio è di 51 mila euro.

Il salone del risparmio e Assogestioni

Il Salone del risparmio è l’evento - organizzato da Assogestioni - di convergenza dell'intero settore del risparmio gestito, un’industria che gestisce in Italia un patrimonio di oltre 2.200 miliardi di euro e lo investe in tutto il mondo per cogliere le migliori opportunità e sostenere l'economia reale. La 13° edizione del Salone del risparmio si è tenuto dal 16 al 18 maggio 2023 a Milano presso la sede di MiCo sud.

Assogestioni è l’associazione italiana del risparmio gestito. "Fondata nel 1984 - fa sapere lufficio stampa - l’associazione ha per scopi la promozione, la diffusione e la tutela delle diverse forme di gestione del risparmio in Italia, anche previdenziale, e la crescita della relativa cultura, a sostegno dello sviluppo dell’economia e del mercato finanziario e della difesa degli interessi degli investitori. Inoltre, è focalizzata sul rappresentare, promuovere e tutelare gli interessi collettivi dei propri membri e dei loro clienti investitori, sia in Italia che all’estero".