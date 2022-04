Ascm Agam, utile da record e cambio nome: Lario Reti incassa 4 milioni e mezzo

Incasso milionario per Lario Reti Holding. La società a capitale interamente pubblico partecipata dagli enti locali che gestisce il servizio idrico integrato per tutti i Comuni della provincia di Lecco godrà dei dividendi derivati dall'utile di Acsm Agam, società della quale Lrh detiene il 23,93% (47.224.370 azioni detenute su 197.343.794 totali). A fronte di ciò, durante l'assemblea dei soci tenutasi a Monza nella mattinata di mercoledì 27 settembre è stata approvata la proposta del Cda: a ogni azionista andranno 0,095 euro per azione, in sensibile crescita rispetto al 2021 (0,08 euro per azione) e agli anni precedenti; nello specifico Lario Reti Holding incasserà 4.486.315 euro lordi sui 18.747.660 totali.

L'assemblea di Acsm Agam: bilancio 2021 approvato

Durante l'assemblea erano presenti, portatori in proprio o per delega, 7 azionisti titolari di 187.476.613 azioni, rappresentative del 95% del capitale sociale. Durante la parte straordinaria è stata portata avanti la modifica dell’art. 1 dello Statuto Sociale: l’Assemblea ha approvato di modificare l’art. 1 dello Statuto Sociale - denominazione sociale - da “Acsm Agam S.p.A.” in “Acinque S.p.A.”. L’Assemblea ha inoltre deliberato di prevedere che l’efficacia della modifica decorra dal 1° ottobre 2022.

Durante la parte ordinaria, invece, è stato approvato il bilancio di esercizio Acsm-Agam s.p.a. per l'anno 2021. L’Assemblea ha approvato il documento per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e, contestualmente, ha esaminato il bilancio consolidato del Gruppo e la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. 254/2016 riferiti al 2021.

L’esercizio 2021 ha beneficiato del contributo positivo di tutte le Business units operative del Gruppo Acsm Agam. Il bilancio consolidato 2021 evidenzia infatti i seguenti principali risultati:

EBITDA, prima delle partite non ricorrenti, pari a 87,0 milioni di euro (74,3 milioni di euro nel 2020);

EBIT, pari a 31,8 milioni di euro (26,0 milioni di euro nel 2020);

Risultato Netto del Gruppo pari a 44,5 milioni di euro, in netto incremento rispetto al 2020 (17,9 milioni di euro), grazie anche ad effetti fiscali positivi non ripetibili (circa 23,0 milioni di euro il saldo positivo imposte derivante dall’adesione alla c.d. “opzione di re-allineamento”.

Nel corso del 2021 il Gruppo ha proseguito con il piano investimenti fondati sulla sostenibilità, nel potenziamento e sviluppo e nelle attività di mantenimento delle infrastrutture e a livello digital, in tutti i business presidiati. Gli investimenti 2021 ammontano a 79,9 milioni di euro, in incremento rispetto al 2020 (73,2 milioni di euro), che garantiscono valore e continuità nel lungo termine sui territori di riferimento.

Al 31 dicembre 2021 l’indebitamento finanziario netto risulta pari a 190,1 milioni di euro in incremento rispetto al 31 dicembre 2020, in conseguenza principalmente dell’andamento del capitale investito. Il rapporto tra indebitamento finanziario netto e patrimonio netto (leverage), al 31 dicembre 2021, risulta pari a 0,37 (0,30 al 31 dicembre 2020).

I principali risultati 2021 della capogruppo Acsm-Agam S.p.A.:

prima delle partite non ricorrenti, negativo e pari a 5,2 milioni di euro (positivo e pari a 1,1 milioni di euro nel 2020) principalmente per effetto del venir meno delle attività idroelettriche, conferite in data 1° ottobre 2020 alla controllata Aevv Impianti e per l’incremento dei costi rispetto al 2020 che aveva beneficiato delle misure straordinarie di contenimento, implementate per mitigare gli impatti dell’emergenza sanitaria Covid-19. Risultato Netto positivo e pari a 15,6 milioni di euro (15,3 milioni di euro nel 2020), grazie principalmente ai dividendi percepiti dalle controllate.

Al 31 dicembre 2021 l’indebitamento finanziario netto della capogruppo risulta essere di 74,2 milioni di euro (75,2 milioni di euro nel 2020).

L’Assemblea dei Soci ha approvato all’unanimità la proposta del Consiglio di Amministrazione e ha deliberato la distribuzione di un dividendo unitario lordo pari a 0,095 euro per azione (18.747.660 totali tra utile d'esercizio e dalla riserva utili a nuovo) che verrà messo in pagamento il 22 giugno 2022 (data stacco cedola, numero 22, 20 giugno 2022 e record date 21 giugno 2022), secondo calendario di borsa.

Relazione di Remunerazione

L’Assemblea ha inoltre deliberato di approvare la Politica in materia di Remunerazione per l’esercizio 2022 contenuta nella Sezione I della Relazione e le relative procedure di adozione e attuazione ed espresso parere favorevole sui “Compensi corrisposti nell’esercizio 2021” indicati nella Sezione II della suddetta Relazione.

Nominato il nuovo Collegio Sindacale

L’Assemblea degli Azionisti ha inoltre provveduto a nominare il nuovo Collegio Sindacale della Società, che rimarrà in carica sino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 e precisamente:

Fabrizio Nardin (Presidente del Collegio Sindacale) - eletto dalla lista n. 2

Annalisa Donesana (Sindaco Effettivo) - eletta dalla lista n. 1

Fabio Enrico Pessina (Sindaco Effettivo) - eletto dalla lista n. 1

Cristina Minervini (Sindaco Supplente) - eletta dalla lista n. 1

Antonio Schiro (Sindaco Supplente) – eletto dalla lista n. 2

Hanno votato a favore della lista n. 1 - presentata dai soci A2A SpA, Lario Reti Holding SpA, Comune di Monza, Comune di Como, Comune di Sondrio, titolari di n. 175.070.270 azioni rappresentanti il 88,71 % del capitale sociale – gli azionisti portatori in proprio o per delega di n. 177.609.414 azioni pari al 90,00 % del capitale sociale.

Hanno votato a favore della lista n. 2 - presentata dal socio Ascopiave SpA, titolari di n. 9.867.199 azioni rappresentanti il 5,00 % del capitale sociale del capitale sociale gli azionisti portatori in proprio o per delega di n. 9.867.199 azioni pari al 5,00 % del capitale sociale.

L’Assemblea ha altresì deliberato i relativi compensi.