I nuovi corsi di Confcommercio 2024: "Tante proposte, la formazione è una priorità"

Dalla contabilità alle lingue straniere, dal digitale al marketing, dall'intelligenza artificiale alla cucina e tanto altro. Corsi per tutti i gusti (e le necessità) al via con Confcommercio Lecco, la cui società collegata "Cat unione Lecco" ha messo ancora una volta in programmazione una serie di proposte formative per l'anno 2024. Qualche tematica è ancora da definire - in attesa di quanto indicato nel nuovo Decreto sicurezza in materia di formazione - ma la linea è tracciata, seguendo un percorso andato in crescendo dal 2002 a oggi e che vedrà anche quest'anno decine di corsi proposti, oltre alle numerose lezioni online. Il titolo dell'offerta al via già dai prossimi giorni è "L'esperienza di imparare".

"Anche il 2024 sarà un anno ricco di nuove proposte formative: docenti qualificati, professionalità ed entusiasmo vi accompagneranno lungo il percorso - hanno spiegato Alberto Riva (segretario generale di Confcommercio Lecco), Angelo Belgeri (presidente Cat) e Chiara Silverij (responsabile area formazione) - la nostra mission si esprime e si rinnova anche nella ricerca di tecnologie all'avanguardia a servizio dell'apprendimento. Quest'anno gli interessati potranno scegliere tra moltissime esperienze in aula e online".

Nel 2023 ben 148 corsi in presenza con 1.686 persone coinvolte. Più 380 lezioni online

Alberto Riva ha quindi illustrato l'andamento del 2023. "Abbiamo registrato ancora una volta risultati soddisfacenti che dimostrano l'attenzione della nostra associazione di categoria per gli aspetti formativi e i servizi - ha precisato il segretario generale - Nel 2023 abbiamo tenuto 148 corsi in presenza con 1.686 persone coinvolte, oltre a ben 380 corsi online. C'è sempre un'ottima risposta anche perchè cerchiamo di proporre un'offerta valida e attenta alle esigenza di imprese e lavoratori, sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo. Chi ha la necessità di formarsi trova in noi un partner affidabile".

Un tema ripreso anche da Angelo Belgeri. "Se da 22 anni questa proposta formativa continua ad ottenere un'elevata partecipazione - ha sottolineato il presidente Cat - è anche perchè cerchiamo ogni volta di stare al passo con i tempi, con le reali esigenze formative del nostro tessuto commerciale e produttivo, all'interno di un mondo che, lo vediamo tutti, è profondamente cambiato. Sono mutati i ritmi e le modalità con cui ci si approccia alla formazione. Se anche dopo il covid questo servizio continua a crescere, e non solo online, vuol dire che i nostri uffici del settore riescono a intercettare i reali bisogni formativi dei nostri associati e più in generale di città e territorio".

Chiara Silverij è quindi entrata nel merito delle materie dei corsi, organizzati per 8 tipologie. "Avremo il digitale, le lingue straniere, la comunicazione markeging e vendita, corsi tecnici, creativi, il mondo del bar, cucina a pasticceria per tutti e corsi per bambini - ha fatto presente la responsabile dell'area formazione - Ci saranno conferme e novità. Tra queste ultime l'ingresso come docente di Filippo Valsecchi, già campione del mondo juoniores di pasticceria, la collaborazione con Frigerio Caffè, il ritorno gradito dello chef Prandi per la preparazione di piatti a base di pesce. Un'altra novità significativa sul fronte del digitale, riguarda l'intelligenza artificale come strumento di comunicazione per la propria attività, oppure l'utilizzo di linkedin per costruire il proprio personal brand e raggiungere nuovi clienti".

"Grande attenzione sarà come sempre riservata alle lingue straniere, un esempio concreto di come l'aspetto formativo si sia evoluto negli anni. Un tempo i nostri corsi eranno più 'basic', poi li abbiamo potenziati in termini di richiesta qualitativa. Vent'anni fa era suffiente una conoscenza di base dell'ingese, ora invece con l'aumento crescente del turismo è necessario conoscere un inglese più approfondito e sempre più lingue. E poi i corsi legati alla sicurezza e a un'attenta conoscenza di internet, senza dimenticare il crescente interesse per il tema cucina. Noi ci siamo, cercando di essere sempre al passo con i tempi".