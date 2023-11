Nuovo prestigioso incarico per Omar Riva in Tk Elevator Italia

A meno di otto mesi dalla nomina di direttore generale, Omar Riva assume anche il ruolo di amministratore delegato di Tk Elevator per l'Italia, società leader settore ascensoristico.

Da più di 20 anni nel settore, il manager originario di Lecco è giunto in Tke Italia nel 2008 a seguito di una acquisizione, dove ha prima ricoperto il ruolo di direttore commerciale (2014) e, successivamente, di direttore operativo (2018), con responsabilità sia in ambito commerciale sia operativo. Un'importante crescita all'interno del gruppo culminata, ad aprile, con la nomina a direttore generale, per poi arrivare alla principale carica a livello nazionale. Negli ultimi cinque anni sono state diverse le sfide affrontate dall'azienda sotto la sua direzione - come la gestione della complessità operativa durante la pandemia - e importanti i risultati raggiunti, con una costante crescita, anno su anno, a doppia cifra.

"Realtà che conta 500 collaboratori in Italia"

"Ringrazio l'azienda in cui sono cresciuto per questa nuova e stimolante opportunità che mi è stata offerta. Come già fatto in questi anni, continuerò a lavorare per proseguire nello sviluppo sostenibile di Tk Elevator Italia, una realtà importante nel nostro Paese, che conta oltre 500 collaboratori. Tutti insieme siamo pronti ad affrontare le sfide dei nostri tempi: dalla digitalizzazione alla sostenibilità, dal tema dell'accessibilità a quello dell'innovazione" ha dichiarato Omar Riva.