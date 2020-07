Relazioni industriali e comunicazione interpersonale: al via il percorso formativo di Rodacciai

Dare rilievo alle relazioni interne e alla comunicazione è un obiettivo aziendale che rientra nel concetto di accrescimento culturale riferito a tutti gli attori coinvolti. Rendere consapevoli ed informate le proprie risorse più generalmente dedicate all’area della gestione dei "fatti aziendali" consente di perseguire razionalmente aspetti di gestione del personale consentendo di ottenere risultati positivi e condivisi. Per questo Rodacciai - azienda leader nel settore dell'acciaio con sede a Bosisio Parini - ha ideato un corso di formazione rivolto anche ai rappresentanti dei lavoratori. Le lezioni prenderanno il via il 30 luglio alle 14.30 presso l’Enaip di Lecco con la partecipazione di 12 operatori.

I docenti

I docenti saranno Sara Tiraboschi (avvocato giuslavorista), Enrico Millefanti (direttore formazione Enaip Lombardia), Alessandro Rovetta (esperto gestione e modelli organizzativi ) e Diego Massucco (esperto di comunicazione). Il percorso terminerà a fine anno.

«Rodacciai, nell’ottica di collocare le persone giuste al posto giusto, intende ottimizzare e incrementare, ove necessario, le conoscenze e le abilità tecnico trasversali, con specifici interventi di formazione - spiega Mauro Califano, direttore del personale dell’Azienda - Nel caso specifico, ci si occuperà della verifica e dell’accrescimento delle reali conoscenze di quanti hanno un ruolo nell'ambito più ampio delle relazioni industriali e della comunicazione interpersonale. Consideriamo, inoltre, che le competenze relazionali sono indispensabili in qualsiasi contesto lavorativo e non possono essere disgiunte dalle conoscenze o dalle abilità operative».

Il percorso è stato disegnato da Rodacciai nell’ambito di Riconversider (società partner di Rodacciai per le attività di formative) che ha potuto avvalersi del contributo tecnico operativo della dottoressa Carmen Lucchini già responsabile formazione selezione e sviluppo in una grande Azienda multinazionale. Tale percorso prevede 64 ore di didattica a partire, appunto, da giovedì 30 luglio.

«Decisamente innovativo l’approccio: Rodacciai, nell’intento di fornire strumenti teorico pratici per interpretare in modo consapevole la realtà sociale e gestionale dell’impresa, ha rivolto un invito a chi in Azienda si occupa in maniera diversificata di queste tematiche, approfondendo gli aspetti inerenti alle relazioni industriali ed alla comunicazione interpersonale - prosegue il dottor Califano - La didattica verterà su temi riguardanti il diritto del lavoro, il diritto sindacale, la comunicazione (verbale, paraverbale e gestuale), gli elementi caratterizzanti la leadership, il public speaking. Verranno inoltre effettuate esercitazioni inerenti alla negoziazione. Questo perché Rodacciai da un lato crede fortemente nell’importanza di un rapporto costruttivo con gli interlocutori che rappresentano o gestiscono i collaboratori a tutti i livelli, dall’altro investe nella loro formazione specifica per migliorare ulteriormente la possibilità di alimentare una dialettica condivisa e ampiamente partecipata. Una maggiore consapevolezza sui contenuti e sulle modalità di porsi costituisce un plus per tutti».