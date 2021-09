La Rodacciai di Bosisio forma il personale: consegnati 14 diplomi

Quattordici dipendenti di Rodacciai hanno ricevuto il 28 settembre, presso la sede di Enaip a Lecco, il diploma per aver frequentato con esito positivo il Corso tecnico delle relazioni industriali e della comunicazione interpersonale. L'iniziativa è stata creata con l'obiettivo di contribuire ad accrescere il bagaglio di competenze culturali, comunicative e relazionali di uno stakeholder fondamentale per l'azienda.

Mauro Califano, HR Director Rodacciai e ideatore del corso, ha commentato: "L'idea nasce dall'esigenza che ciascuno di noi ha di osservare, capire, interpretare ciò che vede, leggere meccanismi complessi: il tutto è possibile se si è dotati dei giusti strumenti. Le relazioni industriali sono un tema complesso ma che può essere correttamente affrontato con l'obiettivo di andare al nocciolo delle questioni, ponendosi dei dubbi e abbracciando la complessità delle situazioni. In questo senso, Rodacciai molto ha fatto in questi anni e molto farà per lavorare su una crescita costante delle proprie risorse, non solo da un punto di vista tecnico, ma anche culturale".

"I partecipanti si sono messi in discussione"

A fargli eco Elena Bassano, Business Operation Manager di Riconversider, la società che si è occupata di dare attuazione al corso, elaborando il piano formativo e individuando i docenti. "I partecipanti - ha affermato - si sono realmente messi in gioco scardinando le loro certezze e accettando di mettersi in discussione".

Un'esperienza unica, quella realizzata da Rodacciai con questo corso, che è stata apprezzata anche dal sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni, il quale ha sottolineato "l'importanza di concretizzare un rapporto sempre più collaborativo tra le varie anime di un'azienda, facendo evolvere vecchi schemi verso dinamiche più attuali e proficue per tutti gli attori in campo".

Si sono mostrati entusiasti in particolare i partecipanti: molto apprezzati soprattutto i contenuti legati alle soft skills e al public speaking, vera e propria necessità oltre che abilità da implementare per chi è chiamato a parlare di fronte a molte persone in assemblea.

L'elenco dei diplomati

A conclusione dell'evento, cui ha partecipato anche Enrico Millefanti, direttore provinciale di Enaip, hanno dunque ricevuto l'attestato: Agostino Bianco, Emilio Cocco, Marco Dainesi, Vincenzo Esposito, Maurizio Ficuccio, Antonio Foroni, Marco Oliveri, Vincenzo Rifici, Carlo Ruffinoni, Cristiano Scarpa, Domenico Viola, Ruslan Pirgaru, Diop Samb Daouda, Marco Zungri.

Califano ha poi confermato che, visti gli ottimi risultati, si procederà nella preparazione di una seconda edizione del corso.