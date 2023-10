"Interrogazione al Governo per il sostegno alla filiera tessile lariana"

"Condividendo le istanze della Camera di Commercio di Como-Lecco, delle diverse associazioni di categoria e organizzazioni sindacali, ho presentato insieme al collega Peluffo, capogruppo in Commissione Attività produttive, un'interrogazione ai ministri delle Imprese e del Made in Italy, e dello Sviluppo economico affinché anche per il Distretto tessile di Como-Lecco vengano adottate specifiche politiche di sostegno al comparto aventi finalità e contenuti analoghi a quelli che hanno recentemente interessato le altrettanto importanti filiere tessili dei territori di Prato e di Biella". È questo l'obiettivo del testo presentato oggi alla Camera dalla deputata comasca Chiara Braga, capogruppo del Partito Democratico a Montecitorio.

"Il Distretto tessile lariano, al quale afferiscono oltre 1.300 imprese che occupano in totale circa 15.200 dipendenti - prosegue la parlamentare Dem -, è custode di un patrimonio di tradizioni, competenze tecnico-industriali e artistiche da valorizzare e sviluppare. Basti solo pensare che per quanto concerne l'utilizzo della seta il 70% della produzione europea viene lavorato nella provincia di Como".

"Nessun sostegno concreto"

"Parimenti ad altri territori, duramente segnato dalle conseguenze della crisi pandemica da Covid-19 e dagli effetti negativi globali della guerra russo-ucraina che hanno portato a un aumento consistente dei costi energetici e delle materie prime, il Distretto tessile lariano non ha tuttavia beneficiato di alcuna forma di sostegno concreto".

“Ho chiesto quindi al Governo di intervenire - conclude Braga - in modo da permettere anche al Distretto tessile lariano di essere adeguatamente supportato per affrontare al meglio le sfide di un futuro ormai prossimo quali quelle della digitalizzazione, della sostenibilità e della ricerca sperimentale potenziando e rilanciando un'attività di impresa territoriale riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo. Mi auguro che questa richiesta possa essere condivisa dagli altri colleghi parlamentari comaschi e lecchesi e sostenuta dai rappresentanti del Governo espressione del nostro territorio".