Dopo il successo della burollata, presto "Castagne e tradizioni" nell'antico borgo

Un altro evento di successo nella piccola e suggestiva località di Erve. Dopo le numerose manifestazioni estive che hanno richiamato molti visitatori da tutta la valle San Martino e non solo, domenica si è svolta la tradizionale sagra della castagna organizzata dalla Pro Erve aprendo così la stagione autunnale. In paese si è così registrata una numerosa affluenza di persone che hanno potuto gustare i piatti tradizionali e diverse pietanze a base di castagne.

"Nel pomeriggio le caldarroste, preparate come da tradizione con padelle, e il vin brulè l'hanno fatta da padrone in una cornice di musica, balli e allegria. I mercatini di hobbistica/artigianato e quelli gastronomici sono stati a loto volta molto apprezzati" - ha commentato il sindaco Giancarlo Valsecchi.

Molto soddisfatto anche il presidente della Pro Erve Fabio Valsecchi: "Ringrazio tutti quanti hanno contribuito all'ottima riuscita della festa, le associazioni, i volontari e i molti ragazzi che hanno svolto un ottimo servizio. Ancora una volta l'unione d'intenti ha dato un risultato di elevata risonanza al nostro paese".

Archiviata la sagra di domenica, il prossimo appuntamento autunnale sarà ora domenica 12 novembre nel borgo di Nesolio - famoso per la battitura delle castagne come in un film d'altri tempi - dove si terrà l'evento "Castagne e tradizioni".