Non solo burolle: un'imperdibile sagra della castagna con piatti a tema

È tutto pronto a Erve per la Sagra della castagna in programma domenica 8 ottobre nella suggestiva cornice autunnale del più piccolo comune della Valle San Martino. Ad accogliere i visitatori, già dal mattino, saranno presenti i mercatini gastronomici, quelli di hobbistica e di artigianato. L'iniziativa è promossa dalla Pro loco di Erve, guidata dal presidente Fabio Valsecchi, con il sostegno dell'amministrazione comunale.

"Il pranzo prevede gustosi piatti all'insegna di sua maestà la Castagna... e non solo! - spiega Claudia Bolis della Pro Erve - Nel pomeriggio verranno distribuite le buonissime caldarroste, preparate come vuole la tradizione e accompagnate da un buon vin brulé e dalla musica italiana e folk della band 'I Croccanti', che allieteranno la piazza. Vi aspettiamo dunque per un altro evento da non perdere a Erve".

Tra i piatti a base di castagne presenti nel menù di mezzogiorno ci saranno pasta al forno con castagne e salsiccia, vellutata di zucche e porri, spezzatino con funghi e polenta, la tradizionale cassoela e altri piatti serviti con polenta. Nel pomeriggio, insieme a caldarroste e vin brulé, si potrà continuare a visitare i mercatini.