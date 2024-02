Pioggia senza sosta, scatta una nuova allerta per rischio idrogeologico

Persiste il maltempo sul nostro territorio, che nelle scorse ore ha causato danni. La sala regionale di Protezione civile ha emesso due nuovi bollettini meteo di allerta di colore giallo (criticità ordinaria), uno per rischio idrogeologico che sarà in vigore fino alle ore 9 del 28 febbraio 2024, l'altro per rischio valanghe fino a prossimo aggiornamento.

La sintesi meteorologica

Per la seconda metà della giornata di oggi 27/02 si confermano precipitazioni deboli ma diffuse, a tratti moderate sulla pianura centro-occidentale durante le ore pomeridiane o inizio serali. In particolare, sui settori prealpini e sulla pianura centro-occidentale sono attesi ancora 20-40 mm di pioggia. Si segnala il persistere della ventilazione su Pianura Orientale e Garda, con raffiche possibili da Nord-Est fino a 50-60 km/h. È atteso inoltre un netto rialzo delle temperature in quota e quindi anche dello zero termico, con quota delle nevicate compresa tra 1400-1800 metri su tutti i rilievi.

Per la giornata di domani 28/02 sono attese nuove precipitazioni, seppure in forma sparsa e a carattere intermittente, maggiormente probabili nel corso della notte su buona parte della pianura e nuovamente nel pomeriggio sui settori più meridionali. La ventilazione si manterrà moderata Nord-orientale sul basso mantovano tra mattino e pomeriggio, con raffiche massimi attese tra 35-50 km/h. Vento in rinforzo, sempre da Nord-est, in serata sull'Appennino, con velocità massime di raffica comprese tra 40-65 km/h in quota oltre gli 800-1.000 metri sui versanti esposti. Residue deboli nevicate su Alpi e Prealpi oltre i 1.800 metri.

Allerta valanghe sui nostri monti

Per il pomeriggio e la sera di oggi 27/02, sui rilievi lombardi, si prevede cielo molto nuvoloso o coperto ovunque. Precipitazioni moderate diffuse, localmente anche forti tra Prealpi orientali ed Appennino, localmente deboli su Valtellina e Val Chiavenna. Quota neve in progressivo rialzo ovunque fino a 1-700-1.900 metri. Attesi ulteriori 10.20 cm di neve su Prealpi, Orobie ed Adamello, 5.10 cm sulle Alpi Retiche, e pioggia a tutte le quote per via del rialzo termico in Appennino.

Ventilazione in quota moderata o forte Sud-orientale; in valle ventilazione orientale, debole sulle Alpi e moderata o forte altrove. La neve fresca incrementa ulteriormente la cospicua porzione di manto nevoso di recente formazione, caratterizzato da un consolidamento da debole a moderato. Al di sotto dei 2.000 metri i legami interni si indeboliranno rapidamente a causa della pioggia. Sulla base di queste considerazioni il grado di pericolo valanghe si mantiene forte sui settori maggiormente interessati dalle nevicate ancora in atto. Il distacco provocato è possibile già con debole sovraccarico su molti pendii ripidi. L'attività valanghiva spontanea è favorita dal progressivo inumidimento e appesantimento del manto, e può interessare le fasce altimetriche al di sotto dei 2.500 metri, con valanghe anche di fondo di dimensioni grandi/molto grandi a tutte le esposizioni.

Su Retiche, Adamello, Orobie e sulle Prealpi Bresciane (zona Crocedomini/Maniva/Gaver) i nuovi apporti nevosi andranno a incrementare e sovraccaricare i recenti diffusi accumuli, caratterizzati da un debole consolidamento su molti pendii ripidi. Il distacco è possibile già con un debole sovraccarico generando valanghe di anche di dimensioni molto grandi. Sono possibili numerosi distacchi spontanei di grandi e molto grandi dimensioni a tutte le esposizioni. Sui restanti settori prealpini le nuove precipitazioni previste incrementeranno e andranno a sovraccaricare il consistente strato di neve recente non ancora consolidato. Il distacco è possibile con un debole sovraccarico su molti pendii ripidi a tutte le esposizioni. A Sud l'intero recente manto nevoso poggia, quasi totalmente, su terreno scoperto non gelato, condizione che favorisce accentuati fenomeni di neviflusso. Sono possibili numerose valanghe spontanee sia di fondo che di superficie, di dimensioni grandi e molto grandi.