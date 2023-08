Troppo caldo: scatta l'allerta rischio per temporali forti

A Ferragosto scatta l'allerta meteo per temporali. Sul territorio persistono temperature alte e un elevato tasso di umidità, ma nelle prossime ore non è escluso il sopraggiungere di instabilità che porterebbe con sé rovesci anche violenti.

La sala operativa di Protezione civile di Regione Lombardia ha emesso un bollettino di criticità ordinaria (giallo) legato al maltempo, per rischio temporali forti, che sarà in vigore dalle ore 14 di oggi sino alle 14 di domani, mercoledì 16 agosto.

La sintesi meteorologica

Per il pomeriggio di oggi, 15/08, si attende un aumento della probabilità di inneschi sparsi di rovesci o locali temporali sulle zone alpine, prealpine e, con minore estensione, su Appennino. In serata non sono esclusi isolati rovesci o occasionali temporali in discesa sulla fascia pedemontana fino a ridosso delle zone di Alta Pianura centro-orientali. I Fenomeni andranno incontro a una attenuazione e parziale cessazione in serata, con residua possibilità, sino alle prime ore di domani, di qualche isolato evento in transito dalle zone settentrionali verso le zone centro-orientali. Generalmente i fenomeni temporaleschi avranno probabilità bassa di temporali di forte intensità.

A partire dalla tarda mattinata di domani, 16/08, si attende un nuovo aumento dell'instabilità sui settori settentrionali, con isolati rovesci o locali temporali. Dal pomeriggio si prevedono fenomeni più estesi con inneschi più probabili su zone alpine e prealpine occidentali e centrali, con fenomeni in transito nel pomeriggio/sera verso est. Saranno possibili locali temporali anche su Appennino e, marginalmente, sulle pianure occidentali. Fenomeni in generale attenuazione ed estinzione in serata. Generalmente i fenomeni temporaleschi avranno probabilità bassa di temporali di forte intensità.