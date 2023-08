È sempre allerta temporali: giovedì attesi vento forte e grandine

L'elevata temperatura crea ancora instabilità come accaduto nella notte fra martedì e mercoledì, quando anche sul Lecchese si è abbattuto un temporale con un violento acquazzone.

La sala operativa di Protezione civile di Regione Lombardia ha emesso un nuovo bollettino di criticità ordinaria (giallo) legato al maltempo, per rischio temporali forti, che sarà in vigore dalle ore 14 di oggi sino a prossimo aggiornamento.

La sintesi meteorologica

Per la seconda parte della giornata di oggi, 16/08, prevista instabilità pomeridiana sui settori settentrionali, con isolati rovesci o locali temporali in estensione e diffusione tra pomeriggio e sera alla fascia pedemontana. Possibilità di locali temporali anche su Appennino e sulle pianure occidentali. Fenomeni in generale attenuazione ed estinzione in tarda serata.

Seppur con bassa probabilità, non è escluso che sulle zone occidentali persista più a lungo qualche evento convettivo sino alle prime ore di giovedì 17/08. Generalmente i fenomeni temporaleschi avranno probabilità bassa di temporali di forte intensità, tuttavia non sono esclusi eventi temporaleschi a lenta evoluzione con possibilità di locali intense precipitazioni dell'ordine di 30 mm/h.

Anche per la giornata di domani, 17/08, previsti inneschi di rovesci o locali temporali probabili già in tarda mattinata sui rilievi settentrionali e occidentali; nel corso del pomeriggio aumenta la probabilità di fenomeni convettivi, anche localmente forti e strutturati (con significativi rinforzi di vento e possibilità di grandine media), in particolare sulle zone prealpine occidentali e centrali, con temporali in transito da Ovest verso Sud-Est. Instabilità in aumento anche sull'Appennino e sulle pianure occidentali e centrali con possibilità di fenomeni localmente forti, mentre sui settori di pianura orientale fenomeni convettivi intensi meno probabili. Si segnala una probabilità maggiore di eventi convettivi anche forti sulle zone di pianura occidentali dal pomeriggio, ma non si escludono locali rovesci o temporali già dalla mattinata. Fenomeni in generale attenuazione ed estinzione in tarda serata. Il Centro Funzionale rivaluterà nella mattinata di domani i nuovi scenari previsionali per l'eventuale aggiornamento dei codici di allerta validi per la seconda parte della giornata.