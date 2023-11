Maltempo, non è finita: arriva altra pioggia

Ancora pioggia in quantità. È questo quello che emerge dalle previsioni del tempo per i prossimi giorni. Come analizzato da Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com, nei prossimi giorni “un flusso di correnti umide meridionali darà luogo già a qualche pioggia nel corso della giornata di oggi sulla Lombardia, ma sarà domani, giovedì, che un’intensa perturbazione atlantica transiterà sulla nostra regione innescando un ulteriore peggioramento. Il fronte in questione farà capo alla tempesta atlantica denominata Ciaran, con centro che si collocherà sulle Isole Britanniche, e darà luogo all’intensificazione delle piogge a partire dalle zone occidentali”.

Attesi picchi pluviometrici in 24 ore anche di 80/100mm sulle Prealpi, “dove saranno possibili locali criticità idro-geologiche.In particolare circa 40mm di accumulo sono previsti a Milano e Brescia, 50mm a Monza, 60/70mm a Lecco, 80/90mm a Como. Sulle Alpi sarà l’occasione per il ritorno della neve a quote o prossime o leggermente inferiori a 2000m, in calo a 1300m nella notte successiva quando dalla Svizzera affluirà aria più fresca al seguito del fronte”.

Meteo, si migliora venerdì. Ma sabato...

Venerdì la perturbazione sfilerà verso est “e il tempo migliorerà con ampie schiarite al mattino in estensione da ovest, mentre sulle Alpi confinali permarrà una certa variabilità con qualche fioco di neve dai 1300m. Sabato una nuova perturbazione atlantica sarà causa di una recrudescenza di piogge e rovesci dal pomeriggio, in estensione verso est al resto della regione entro sera. Attesi fenomeni a tratti intensi, nevosi sulle Alpi oltre i 1300m, che si protrarranno fino al mattino di domenica, anche se nel corso della giornata le condizioni dovrebbero tornare a migliorare”.