Clima mite e sole: nel Lecchese in arrivo una settimana di fine autunno

Se non l'avete ancora fatto, è tempo di tirare fuori la giacca pesante dal vostro armadio. Stando alle previsioni del tempo del nostro partner 3bMeteo.com, infatti, una classica settimana di fine autunno è in arrivo nel Lecchese, già interessato in questi ultimi giorni da un calo sensibile delle temperature. Da qui a domenica 29 novembre, infatti, si registreranno temperature comprese tra, secondo le stime, 4° e 15°, con un tasso di umidità che si aggirerà intorno al 55%. Lo zero termico si assesterà intorno ai 3500 metri di quota.

