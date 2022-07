La brigata Taurinense emoziona il Lecchese per le "150 cime"

Emozionante. Non c'è altro modo per descrivere la giornata che ha portato nel Lecchese la Brigata alpina Taurinense in occasione dell'iniziativa "150 cime" con cui le Penne nere festeggiano il 150° anniversario di fondazione del Corpo degli Alpini.

Nel nostro territorio è giunto il 108^ Compagnia "A zump de camosce" del Battaglione L'Aquila, facente parte del 9° Reggimento della Taurinense, per una settimana di addestramento.

Affrontate tre salite

Il campo base è stato allestito nel piazzale della Comunità montana della Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera a Pratobuscante. Gli alpini in armi, oltre agli incontri istituzionali sempre accompagnati dagli esponenti dell'Ana Lecco, hanno affrontato tre ascensioni sui monti: martedì il Sodadura, giovedì il Grignone, venerdì il Resegone.

Sabato 9 luglio il gran finale: dopo l'ammassamento a Baiedo in piazza don Gnocchi, nel pomeriggio si è svolta la sfilata, con alzabandiera e onore ai caduti, cui è seguita l'intitolazione del cippo al Milite Ignoto a Pasturo. La fanfara della Taurinense ha intrattenuto ed emozionato i numerosi presenti. Oggi, domenica, la cerimonia conclusiva a Barzio e poi la partenza del Battaglione L'Aquila per la prossima tappa nel Comasco.

La fanfara della Taurinense