Spreafico di Dolzago, firmato l'accordo in Prefettura

«Siamo soddisfatti perché sono stati raggiunti gli obiettivi che ci eravamo prefissati». Barbara Cortinovis, segretario generale Filcams Cgil Lecco, non ha dubbi sull'incontro fissato all'ultimo minuto in Prefettura, in cui si è deciso il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori che svolgono i servizi della lavorazione della frutta nell'azienda Spreafico di Dolzago, dipendenti però della Cooperativa Spazio Lavoro. Al tavolo, oltre a Cortinovis, hanno partecipato il prefetto Michele Formiglio, Mauro Spreafico per la Spreafico Fratelli Spa, il Consorzio Servizi Integrati, la Cooperativa Spazio Lavoro e Luca Esestime, rappresentante del Sindacato intercategoriale Cobas, organizzazione che ha indetto lo sciopero iniziato mercoledì mattina.

La cooperativa si è impegnata a riconoscere gli scatti di anzianità, l'applicazione della malattia come previsto da contratto multiservizi ed eventuali arretrati di tredicesima e quattordicesima dal primo giugno scorso. Inoltre riconoscerà il terzo livello a tutti i lavoratori dal prossimo primo gennaio. Infine tutte le parti si sono accordate sul fatto che la cooperativa è nel pieno diritto di determinare gli organici assegnati all'appalto. Filcams Cgil è stata l'unica sigla sindacale a sottoscrivere l'accordo, fortemente voluto anche dal prefetto.

«Il nostro obiettivo è quello di migliorare le condizioni normative ed economiche di lavoratrici e lavoratori, attraverso anche una contrattazione di secondo livello - prosegue Cortinovis - La Filcams Cgil vuole sempre garantire i diritti, e soprattutto la dignità, di tutte le lavoratrici e i lavoratori».

Cobas: «I picchiatori non devono rientrare»

Cobas, dal canto suo, interviene sulla vicenda parlando di "teatrino" alla firma dell'accordo, riferendosi alla questione dell'aggressione di qualche settimana fa, che aveva portato alla sospensione di alcuni lavoratori. Riportiamo di seguito lo stralcio del comunicato del Si Cobas (altresì soddisfatto dalla intenzioni del prefetto e dai contenuti dell'accordo raggiunto) che fa riferimento proprio all'episodio.

«Condiviso il testo ci si appresta a firmare ma ecco il teatrino col biscotto, Filcams Cgil riesuma una discussione sul fatto delle aggressioni accadute da qualche settimana per la quale è stato chiesto l'allontanamento dei picchiatori sfociati in precedenti scioperi oltre a quelli recenti, ciò incalzando la Soc Coop Spazio Lavoro a ostinarsi a voler reintegrare gli espulsi. Sicché viene messo da parte l'accordo da firmare per dare corso a una discussione, dove Spreafico, Filcams Cgil e Spazio Lavoro sostengono che i picchiatori devono rientrare.

Nel mezzo della discussione viene firmato il testo dell'accordo apponendo nello spazio della firma dedicata al Si Cobas il rifiuto a firmare. Falso come è falso il vostro teatrino! Assurdo, dopo tanta lotta rifiutare un piccolo miglioramento economico?

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Filcams Cgil firma i Ccnl ma a farli applicare è il Si Cobas, loro pronti ad attribuirsi meriti ottenuti da altri, pronti a spegnere gli animi di lavoratori e lavoratrici insorti che da tanti anni subiscono un trattamento salariale da fame per colpa della loro connivenza e prolungati sonni. Oggi stesso, 22 ottobre 2020, abbiamo inviato al Prefetto di Lecco, alla committente Spreafico e alla datrice di lavoro Soc Coop Spazio Lavoro il medesimo accordo firmato anche da noi Si Cobas e dai lavoratori delegati presenti, ciò a prova della nostra serietà e competenza. Saremo sempre al fianco di questi lavoratori e non tollereremo picchiatori all'interno dei posti lavoro, pronti a mettere in campo la solidarietà che ci contraddistingue dai sindacati dormienti».