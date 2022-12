Action apre anche a Lecco: 20 nuovi assunti

Il discount non-food Action continua il suo piano di sviluppo in Italia e apre oggi, 22 dicembre il nuovo punto vendita di Lecco, in via Antonio Rosmini 2. Il negozio è il 16esimo in Lombardia, dove il marchio ha debuttato nell'aprile 2021 a Vanzaghello - seguito dalle aperture di Cambiago, entrambe nell'area metropolitana di Milano, Trescore Balneario (Bergamo), Appiano Gentile (Como), Desenzano del Garda (Brescia), Vertemate con Minoprio (Como), Varese e altre ancora - per un totale di 28 store e circa 600 dipendenti in Italia.

Con questo nuovo spazio Action rafforza la sua presenza nella regione, consolidando ulteriormente il suo progetto di crescita sul mercato italiano. Proprio a supporto dei piani di espansione del network in Italia, che per il prossimo anno punta a raddoppiare le sue dimensioni, l’insegna ha recentemente annunciato la sua campagna assunzioni di oltre 700 nuovi dipendenti nel 2023.

"Siamo entusiasti di questa nuova apertura in Lombardia - commenta Philippe Levisse, direttore generale di Action Italia - Con il negozio di Lecco sempre più clienti italiani potranno vivere in prima persona la shopping experience targata Action. Il loro entusiasmo dimostra il successo della nostra formula unica: una gamma di prodotti ampia e sempre nuova, di qualità e a prezzi contenuti".

"Sorpresa e prezzi bassi‘ distinguono Action da molti altri discount non-food presenti sul mercato: due terzi dell’assortimento cambia costantemente con oltre 150 nuovi prodotti introdotti ogni settimana - fa sapere la società - La gamma di prodotti, con articoli di oltre 350 brand conosciuti e più di 70 marchi privati, è composta da 14 categorie: decorazioni, bricolage, giocattoli e intrattenimento, cartoleria e hobby, multimedia, articoli per la casa, giardino e outdoor, lavanderia e pulizia, animali domestici, sport, abbigliamento e biancheria".

Lo store di Lecco: numeri, orari e location

Con una superficie di 916 metri quadrati, il punto vendita di via Rosmini 2 a Lecco - in zona Pescarenico - è gestito da un team di circa 20 nuovi dipendenti tra addetti al negozio, direttore e assistente ed aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle 20:30 e la domenica dalle 9:00 alle 20:00. Di recente nella stessa zona ha aperto i battenti anche Decathlon. La catena internazionale di discount non food fa sapere inoltre di essere impegnata a promuovere la sostenibilità: "L'approvvigionamento e la produzione sostenibili sono essenziali per il futuro e la crescita responsabile di Action. Action sta agendo sul cambiamento climatico al fine di ridurre, entro il 2030, il totale di emissioni di CO2 delle proprie attività del 50%, rispetto a quanto accadeva nel 2020. Entro il 2024, nessuno dei negozi Action utilizzerà gas".

"Action può essere un attore importante in questo contesto rendendo i prodotti più sostenibili accessibili a tutti - spiega inoltre Philippe Levisse - Abbiamo le dimensioni e la posizione per fornire ai nostri clienti prodotti sostenibili e di buona qualità al prezzo più basso. Come rivenditore leader nel settore dei discount, consideriamo una nostra responsabilità lavorare costantemente per migliorare i nostri prodotti, la nostra supply chain e per ridurre le emissioni di CO2. Sempre nel 2021, abbiamo concretizzato ulteriormente i nostri piani sulla circolarità dei prodotti al fine di ridurre le emissioni di carbonio di quelli a più alto volume e aumentarne la circolarità. Nel 2022, questi piani saranno pronti per l'intera gamma". Dal 2021, il 70% dei prodotti in legno e l’86% di quelli in cotone di Action provengono da fonti maggiormente sostenibili. Un processo che si è sviluppato più velocemente di quanto pianificato tanto che Action prevede di raggiungere l’obiettivo del 100% di materie prime da fonti sostenibili entro il 2024.