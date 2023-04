Giornata di festa per la Polizia di Stato di Lecco. Il Corpo lecchese si è ritrovato in piazza Garibaldi e sono stati tanti i ragazzini degli istituti "Volta" di Lecco e "Aldo Moro" di Valmadrera che sono accorsi per prendere contatto con gli agenti: a loro sono stati mostrati i mezzi usati e l'attività svolta sul campo, inoltre gli sono stati consegnati dei cappellini e delle pergamene. Un momento sempre sentito, quello dell'anniversario di fondazione del Corpo che sale il 171° gradino. Una giornata aperta dalla tradizionale commemorazione svolta in mattinata all'interno della Questura di corso Promessi Sposi e proseguita nella tarda mattinata in centro: poco dopo le 11 il questore Ottavio Aragona e il prefetto Sergio Pomponio hanno ricevuto gli onori del picchetto composto dagli agenti, poi ha preso il via la cerimonia all'interno di Palazzo Falck.

Dopo la lettura dei messaggi del presidente della Repubblica, del ministro dell'Interno e del capo della Polizia, è stato proiettato il video realizzato dal locale Gabinetto Provinciale Polizia Scientifica, comprendente anche le immagini dell'intitolazione del lungolago di Colico all'indimenticato Francesco Pischedda. Parola, quindi, al questore Aragona - giunto in città ad agosto 2022 - per il riassunto dell'attività condotta nel corso del passato anno, dopodichè sono stati consegnati i riconoscimenti agli agenti che si sono distinti per il proprio operato. Dopo la lettura dei pensieri scritti dai ragazzi, ecco la chiusura a opera del coro "Gospel’s Brothers".

Polizia di Stato: gli agenti premiati

ATTESTATO DI PUBBLICA BENEMERENZA AL MERITO CIVILEÂ conferito al Vice Ispettore della Polizia di Stato Michele Vasta

Per aver salvato un uomo privo di sensi gettandosi nel fiume Adda senza esitazione ed incurante del pericolo per trascinarlo a riva. Esempio di coraggio, determinazione ed audacia.

Lecco, 7 aprile 2015.

ENCOMIO SOLENNEÂ conferito al Vice Ispettore della Polizia di Stato Emilio DE GREGORIO

Evidenziando elevate capacità professionali e non comune determinazione operativa espletava un’attività di polizia giudiziaria, che consentiva di disarticolare più sodalizi criminali dediti alla detenzione ai fini di spaccio di cocaina, eroina e hashish nei territori delle province di Lecco, Como, Varese, Monza Brianza e Milano.

Lecco, 17 luglio 2018.

ENCOMIO conferito all’Ispettore della Polizia di Stato Roberto PIERANGELINI e al Vice Sovrintendente della Polizia di Stato Renata ESPOSITO LUZZI

Evidenziando spiccate qualità professionali, l’uno coordinava e l’altro espletava un’attività di polizia giudiziaria, che si concludeva con l’arresto di tre giovani, responsabili di rapina in danno di uno studente.

Lecco, 22 dicembre 2018.

ENCOMIO conferito all’Assistente della Polizia di Stato Mauro Andrea FANTINATO

Evidenziando spiccate capacità professionali ed operative espletava un’attività di polizia giudiziaria, che consentiva di disarticolare più sodalizi criminali dediti alla detenzione ai fini di spaccio di cocaina, eroina e hashish nei territori delle province di Lecco, Como, Varese, Monza Brianza e Milano.

Lecco, 17 luglio 2018.

LODE conferita al Commissario Capo della Polizia di Stato dott. Gianluca GENTILUOMO

Evidenziando capacità professionali, dirigeva un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di tre individui, responsabili, in concorso tra loro, del reato di truffa aggravata ai danni di persone anziane e fragili.

Rovigo, 20 luglio 2018.

LODE conferita al Vice Commissario della Polizia di Stato dott. Pierluigi DANZA all’Ispettore della Polizia di Stato Vincenzo MAZZILLI e all’Assistente Capo Coordinatore della polizia di Stato Antonio TAMUSSIN

Evidenziando qualità professionali, coordinava l’uno ed espletavano gli altri un’attività di polizia giudiziaria, che si concludeva con l’arresto di tre giovani, responsabili di rapina in danno di uno studente.

Lecco, 22 dicembre 2018.

LODE conferita all’Ispettore della Polizia di Stato Andrea RADOS

Evidenziando spiccate capacità professionali ed impegno coordinava un’attività di polizia giudiziaria, che consentiva di disarticolare più sodalizi criminali dediti alla detenzione ai fini di spaccio di cocaina, eroina e hashish nei territori delle province di Lecco, Como, Varese, Monza Brianza e Milano.

Lecco, 17 luglio 2018.

LODEÂ

conferita al Vice Sovrintendente Polizia di Stato Nicola MAINI

Evidenziando capacità professionali, si distingueva in una attività di indagine che consentiva di individuare l’autore della violenza sessuale commessa ai danni di una giovane disabile.

Bolzano, 14 aprile 2018.

LODE conferita all’Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Claudia ALLEGRA

Evidenziando qualità professionali, espletava un’attività di ordine pubblico inerente le operazioni di sgombero e messa in sicurezza di uno stabile sito nel centro cittadino, occupato abusivamente dall’ottobre 2013.

Roma, 24 agosto 2017.

LODE conferita all’Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Andrea VALENTINI

Evidenziando capacità professionali, si distingueva in una attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto in flagranza di due soggetti, responsabili di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti. Nella circostanza, procedeva al sequestro di quasi 5,5 chilogrammi di hashish e della somma di circa seimila euro.

Merone (Como) 31 luglio 2018.

LODE conferita all’Agente Scelto della Polizia di Stato Tommaso LEDONNE

Evidenziando qualità professionali, espletava un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di un cittadino magrebino, resosi responsabile di rapina ai danni di un giovane.

Bergamo, 5 marzo 2018.