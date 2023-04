Il compleanno della Polizia di Stato è sempre l'occasione per fare il bilancio sui dati legati ai reati. Il 2022, di fatto il primo anno post pandemico, ha fatto registrare un incremento sotto il profilo del dato assoluto, passato dalle 9.740 denunce del 2021 alle 9.983 dello scorso anno solare. Registrato anche il ritorno in auge dei reati tradizionali come furti e rapine, mentre hanno fatto registrare un calo le truffe e frodi informatiche; in lieve calo anche le violenze sessuali.

Polizia di Stato: i numeri principali

Anno 2021 Anno 2022 Delitti denunciati 9740 9983 Omicidi volontari consumati 0 1 Omicidi colposi 5 9 Violenze sessuali 30 21 Furti Totali con strappo in abitazione 3241 3683 16 41 1048 1128 Rapine 64 92 Estorsioni 47 54 Usura 0 1 Sequestri di persona 8 4 Truffe e frodi informatiche 1980 1695 Sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile 1 2 Danneggiamenti 1502 1530

Fonte Banca Dati Interforze SDI - dati inseriti alla data del 23 marzo 2023 da tutte le Forze dell’Ordine che hanno ricevuto la denuncia – provincia di Lecco

Confrontando i dati 2021 – 2022 si può constatare che il numero complessivo dei reati denunciati risulta aver subito un lieve incremento di circa il 2,5%, valore che sale a circa il 13% nel caso dei furti e al 44% nel caso delle rapine. Di contro e probabilmente favorito da un costante ritorno alla normalità dei rapporti sociali e interpersonali, la voce relativa alle truffe e/o frodi informatiche ha subito un decremento di circa il 14%. Il dato relativo agli arresti è rimasto invariato mentre quello delle persone denunciate in stato di libertà ha subito un incremento di circa il 14%. Infine, anche i dati relativi alle persone e mezzi controllati è rimasto sostanzialmente invariato

L’attività di prevenzione attuata dalla Polizia di Stato è rimasta comunque a livelli di assoluta incisività anche in considerazione del sempre più rilevante ritorno alla normalità dopo la gravissima pandemia che ha condizionato pesantemente la vita sociale.

Attività di Polizia Giudiziaria e di Prevenzione

Anno 2021 Anno 2022 Persone denunciate in stato di arresto 46 Questura+5 Polstrada + 3 Polfer 46 Questura+6 Polstrada+2 Polfer Persone denunciate in stato di libertà 435 Questura+192 Polstrada+132 Polfer 524 Questura+268 Polstrada+78 Polfer

Anno 2021 Anno 2022 Persone controllate in servizi di Polizia 22256 Questura+14820 Polstrada+14857 Polfer 23768 Questura+14507 Polstrada+15426 Polfer Autovetture controllate in servizi di Polizia 8212 Questura + 12837 Polstrada + 58 Polfer 8713 Questura + 12322 Polstrada + 4 Polfer

Stupefacenti sequestrati* Anno 2021 Anno 2022 Hashish 642,68 gr 479544,1 gr Cocaina 411,10 gr 1004,52 gr Marijuana 2793,3 gr 5393,86 gr Eroina 312,14 gr 548,2 gr Metadone 0 0 Ecstasy 8,2 gr 0

* Questura, Polstrada e Polfer

Nel periodo in esame, sono state impiegate sul territorio per le attività di vigilanza e prevenzione, le seguenti pattuglie:

Anno 2021 Anno 2022 Pattuglie controllo del territorio (automontate, motomontate e/o appiedate) 2578 Volanti + 22 Pattuglie Poliziotto di Quartiere 2411 Volanti Pattuglie della Polizia Stradale di Lecco dedicate alla vigilanza stradale 2390 2195 Pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia 164 102 Pattuglie della Polizia Ferroviaria

(in stazione e a bordo treno) 2274 2694

Per quanto riguarda l'attività svolta in ambito scolastico, durante l’anno scolastico 2021/2022 il personale della Polizia di Stato della Questura di Lecco ha quotidianamente indirizzato le proprie energie anche sul progetto di “educazione alla legalità” che ha visto la promozione di incontri nelle scuole di ogni ordine e grado di tutta la provincia.

La costante collaborazione con il mondo della scuola ha consentito ai ragazzi di conoscere le numerose iniziative della Polizia di Stato sul versante dell’educazione alla legalità in generale e sui fenomeni del bullismo, cyberbullismo, sicurezza stradale, dipendenze da sostanze stupefacenti e violenza di genere.

In merito, sono stati effettuati 37 incontri presso vari Istituti Scolastici della Provincia di Lecco, che hanno interessato gli alunni delle scuole primarie, studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Attività della divisione anticrimine

Anno 2021 Anno 2022 Avvisi Orali 60 41 Fogli di Via Obbligatori 25 17 Sorveglianze Speciali di P.S. proposte 10 3 Persone sottoposte in provincia alla Sorveglianza Speciale di P.S. 14 2 Ammonimenti del Questore 9 9 D.A.S.P.O. irrogati* 0 8 DACUR 19 11

* Divieto di accesso a tutti i luoghi del Territorio Nazionale ed Estero dove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche relative ai Campionati Nazionali, anche di calcio “a cinque”.

Misure di sicurezza

Anno 2021 solo Lecco Anno 2022 solo Lecco Sottoposti alla libertà vigilata 2 5

Misure cautelari e/o alternative alla detenzione

Al 31/12/2021 solo Lecco Al 31/12/2022 solo Lecco Sottoposti agli arresti domiciliari 12 5 Sottoposti alla detenzione domiciliare 10 5 Affidati in prova al C.S.S.A. 13 17 Obbligo/Divieto di dimora /presentazione alla P.G. 3 5

Attività della Polizia Amministrativa e Sociale

Ufficio Armi

Tipo Di Autorizzazione Anno 2021 Anno 2022 Rinnovo Licenze Porto Di Fucile Uso Caccia 300 325 Rilascio Licenze Porto Di Fucile Uso Caccia 12 34 Rinnovo Licenze Porto Di Fucile Uso Tiro A Volo 297 360 Rilascio Licenze Porto Di Fucile Uso Tiro A Volo 139 141 Denunce Di Possesso Armi Comuni Ed Aggiornamenti Denunce 122 153 Rilascio Nulla Osta Acquisto/Eredita’ Armi 8 10 Rilascio Nulla Osta Fochino 0 0 Comunicazioni Di Avvio Del Procedimento Per Respingimento Istanze Tiro A Volo 7 15 Comunicazioni Di Avvio Del Procedimento Per Respingimento Istanze Caccia 4 2 Comunicazioni Di Avvio Del Procedimento Per Sospensione Licenze Caccia 1 1 Comunicazioni Di Avvio Del Procedimento Per Sospensione Licenze T.A.V. 0 4 Comunicazioni Di Avvio Del Procedimento Per Revoca Licenze Caccia 11 7 Dinieghi Licenze Porto Di Fucile Uso Tiro A Volo 6 4 Dinieghi Licenze Porto Di Fucile Uso Caccia 3 0 Revoca Licenze Porto Di Fucile Uso Tiro A Volo 9 9 Revoca Licenze Porto Di Fucile Uso Caccia 8 7

Revoca T.A.V. 14 Sospensione Licenze Porto Di Fucile Uso T.A.V. 1 5 Sospensione Licenze Porto Di Fucile Uso Caccia 4 5 Licenze Di Esportazione Temporanea Armi 0 0 Licenze Di Esportazione Ed Importazione Definitiva Armi Extra Cee 1 0 Accordo Preventivo Per Trasferimento Di Armi Da Fuoco 4 9 Carta Europea Di Armi Da Fuoco 48 51 Avviso Di Trasporto Armi Privati 14 25 Avviso Trasporto Armi In Collezione (D.Lgs. 104/2018) 0 Avviso Di Trasporto Armi Armerie 133 158 Licenze Collezioni Armi Comuni, Armi Antiche, Artistiche O Rare 134 26 Modelli 38 Inseriti 738 358 Rilascio Di Licenza Di Vendita, fabbricazione e Riparazione Armi 3 3 Rilascio Autorizzazioni Per Acquisto Esplosivi 6 5 Rilascio Autorizzazioni Posizionamento E Sparo Mine 134 166 Rilascio Autorizzazioni Per Disattivazione Armi 10 7 Fascicoli Denunce Possesso Armi Revisionati (D.Lgs. 104/2018) 20 2800 Controlli Effettuati 14 45 Armi Rottamate 61 0 Armi Sequestrate 0 0

Ufficio Licenze

Tipo Di Autorizzazione Anno 2021 Anno 2022 Rilascio Licenze Commercio E Fabbricazione Oggetti Preziosi 12 4 Rilascio Autorizzazioni Rappresentanze In Sede In Licenza Oggetti Preziosi 4 5 Autorizzazione Scommesse Ex Art. 88 T.U.L.P.S. 11 4 Rilascio Autorizzazioni Rappresentanze In Sede In Licenza Art. 88 T.U.L.P.S. 0 3 Autorizzazione Volo Da Diporto Ed Elisuperfici 18 36 Iscrizioni Al Registro Ex Art. 75 Bis T.U.L.P.S. 4 4 Vidimazione Registri 37 24 Controlli Di Polizia Amministrativa Effettuati: Pubblici Esercizi 30 53 Sopralluoghi Per Rilascio Licenze 4 4 Sanzioni Amministrative 30 43 Sospensioni Ex Art. 100 Tulps 7 6 Informative Alla Prefettura Per Rilasci E Rinnovi Decreti Guardie Particolari Giurate 137 129 Informative Alla Prefettura Rilasci/Rinnovi Porto Di Pistola Per Difesa Personale 77 40 Informative Addetti Servizio Controllo Pubbl.Spettac. 3 8 Informative Alla Prefettura Per Licenze Investigazione 4 3 Informative Alla Prefettura Per Collaboratori Istituti Di Vigilanza Ed Investigazioni 5 1 Informative Generiche Uffici P.S. Per Materie Di Competenza 17 13 Pareri Per Regolamenti Unificati Istituti Vigilanza 6 5

Ufficio Passaporti

Anno 2021 Anno 2022 Rilasci Nulla Osta e Deleghe 230 418 Rilascio Passaporti 6462 10320 Rilascio Atti di Affido per Espatrio temporaneo 211 645

Ufficio Immigrazione

Anno 2021 Anno 2022 Permessi/Carte Di Soggiorno Rilasciati/Rinnovati 5665 + 2209=7874 4813+7463 =12276 Permessi Carte Di Soggiorno Aggiornati/Duplicati 1063+8=1071 574 Provvedimenti di Espulsione 68 60 Accompagnamenti Coatti alla Frontiera - 3* Accompagnamenti Presso I C.P.R. 10 14 Ordine del Questore ex art. 14 T.U. sull’Immigrazione 46 36 Rapporti Avverso Ricorsi 22 22 Richieste Asilo Politico 223 534 Nulla Osta Ricongiungimento Familiare 433 573 Perm. Sogg. Rilasciati Ambito Vacanze Terapeutiche // // Rapporti Per Istanze Di Conferimento Cittadinanza Italiana 504 723 Persone Indagate 39 28 Nulla Osta Provvisori all’ingresso 338 183 Decreti di Rigetto Permessi/Carte Soggiorno 97 54 Rapporti Inviati al T.A.R. Lombardia/Consiglio Di Stato 9 14 Provvedimenti di Partenza Volontaria 3 9 Provvedimenti di Allontanamento di Cittadini Comunitari 5 3

Le pratiche più rilevanti

L’anno in corso è stato caratterizzato:

dall’emergenza Ucraina per cui sono stati rilasciati nr. 980 permessi di soggiorno per protezione temporanea e sono stati “trattati” nr. 42 minori ucraini presenti non accompagnati mediante lo svolgimento delle attività previste dalle apposite circolari e redazione della corrispondenza per il Tribunale per i Minorenni di Milano e i Servizi Sociali;

dalle maggiori richieste di Protezione Internazionale, sia da parte degli stranieri trasferiti dalle zone di sbarco in questa Provincia, sia da parte di quelli che si sono presentati direttamente in Questura per formalizzare l’istanza. Questi ultimi, tranne qualche eccezione, sono, per lo più, provenienti dalla rotta balcanica. La trattazione di queste tipologie di istanze è stata particolarmente complicata sia per la presenza di minori presenti non accompagnati, sia per l’indisponibilità di posti presso i centri di accoglienza per cui sono stati reinvitati in più occasioni a ripresentarsi per reiterare il tentativo di collocamento degli stessi tramite la locale Prefettura – U.T.G.. Di particolare rilievo è stata l’attività conseguente alle richieste del permesso di soggiorno per Protezione Speciale ex articolo 19 comma 1.2 del D.Lgs 286/98 e succ. mod. il cui numero è aumentato in modo esponenziale. Tale attività è particolarmente complessa e gli esiti spesso sono negativi per cui il procedimento amministrativo si conclude con il rigetto dell’istanza e la trattazione del conseguente contenzioso.

L’attività concernente l’adozione dei provvedimenti di allontanamento dal Territorio nazionale è stata caratterizzata dalla mancanza della disponibilità del mezzo aereo ed in particolare dalla chiusura delle frontiere di alcuni Paesi sempre in relazione al rischio di contagio per l’emergenza sanitaria per cui sono stati effettuati pochi rimpatri e quelli effettuati hanno riguardato gli scarcerati o coloro per cui è stato emesso un provvedimento sostitutivo alla detenzione e si è riusciti ad ottenere i relativi certificati medici tramite il Carcere e il documento valido per l’espatrio dal Consolato competente. L’acquisizione del tampone molecolare negativo al Covid-19, per gli irregolari accompagnati presso i C.P.R., ha causato non poche difficoltà per la ridotta tempistica.

Squadra Mobile

Riepilogo del numero degli indagati in stato di arresto e libertà

Indagati in stato di arresto 25 in stato di libertà 128 Stupefacenti sequestrati Cocaina 899,0 gr. Eroina 518,9 gr. Marijuana 5.277,4 gr. Ecstasy 0 gr.

Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico

Anno 2022 Nr. Volanti 2411 Nr. Pattuglie Poliziotto di Quartiere 0 Persone controllate 25143 Veicoli controllati 9249

Attività di Polizia Giudiziaria e di Prevenzione

Anno 2022 Persone denunciate in stato di arresto 20 Persone denunciate in stato di libertà 271

D.I.G.O.S.

Anno 2022 Persone controllate 32 Persone denunciate in stato di arresto // Persone denunciate in stato di libertà 81

Sezione Polizia Stradale di Lecco

Anno 2021 Anno 2022 Pattuglie per Servizi di Vigilanza Stradale 2390 2195 Persone Identificate 14820 14507 Veicoli Controllati 12837 12322

Violazioni al Codice della Strada e leggi complementari

Anno 2021 Anno 2022 Contestate per un Totale di 5924 4917 Art. 142 del C.d.S. (Eccesso di Velocità) 296 489 Art. 141 del C.d.S. (Velocità Non Commisurata) 661 552 Art. 186 del C.d.S. (Guida in Stato di Ebbrezza Alcolica) 192 244 Art. 187 del C.d.S. (Guida sotto l’effetto di Sostanze Stupefacenti) 13 8 Art. 172 del C.d.S. (Mancato Uso delle Cinture di Sicurezza) 288 227 Art. 171 del C.d.S. (Mancato Uso del Casco Protettivo) 5 6 Art. 193 del C.d.S. (Obbligo dell’assicurazione di Resp. Civile) 79 106 Patenti di Guida Ritirate 244 333 Carte di Circolazione Ritirate 120 200 Totale Veicoli Sequestrati 153 118 Veicoli Recuperati di Provenienza Furtiva 2 2 Armi Sequestrate 2 / / / Documenti di Guida Falsi Sequestrati 3 1 Sostanza Stupefacente Sequestrata 550 gr 234 gr Stranieri Accompagnati in Questura per Identificazione 10 9 Esercizi Pubblici Controllati 13 18

Incidenti stradali

Anno 2021 Anno 2022 Incidenti stradali Totali 439 410 con Esito Mortale 6 6 con Feriti 230 169 con Soli Danni a Cose 203 235 Persone Decedute 7 6

Anno 2021 Anno 2022 Persone denunciate in stato di arresto 5 6 Persone denunciate in stato di libertà 192 268

Nel corso dell’anno 2022 sono stati operati 6 arresti in flagranza, 5 dei quali legati al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, sono state indagate per indagini legate al fenomeno delle truffe per esami patenti nr. 12 persone, le quali durante la prova d’esame hanno utilizzato sistemi di trasmissione capaci di comunicare all’esterno.

I numeri della Polizia Ferroviaria

Anno 2021 Anno 2022 Pattuglie in Stazione 1435 1487 Pattuglie a Bordo Treno 839 1207 Totale Treni Scortati 1704 2493 Pattuglie lungo linea FS 47 17 Servizi di O.P. 287 58 Persone Identificate 14857 15426 di cui Minori 2788 2952 di cui Stranieri 5492 5071 di Cui Irregolari 8 10 Contravvenzioni Elevate di cui D.P.R. 753/80 Ex Reg. Polfer 13 4