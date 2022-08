Ticket sanitari non pagati: nuove disposizioni e agevolazioni, come fare

Ats della Brianza applica le nuove disposizioni regionali in merito ai ticket non pagati. L’Agenzia di Tutela della Salute ha fornito le indicazioni operative per coloro che hanno ricevuto un accertamento a seguito di ticket non pagati, per prestazioni specialistiche ambulatoriali e farmaceutiche, applicando la legge regionale approvata lo scorso 8 agosto.

Per potersi avvalere delle agevolazioni previste dalla normativa, è necessario presentare la richiesta all'ufficio controllo esenzioni:

prioritariamente via e-mail all’indirizzo: esenzioni@ats-brianza.it in alternativa a mezzo contatto telefonico al numero 0341/482512, con risposta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.30.

L’Ufficio Controlli Esenzioni non effettua ricevimento al pubblico (modulo richiesta).

Ticket non pagati: le nuove agevolazioni

Verbale di accertamento e contestazione:

per tutti coloro che hanno ricevuto il verbale di accertamento nel periodo 01/01/2022 - 12/08/2022 (sono dunque escluse le posizioni di coloro che abbiano ricevuto un verbale nel 2021), la nuova scadenza per il pagamento è prevista entro il 31 dicembre 2022;

è possibile pagare esclusivamente l’importo corrispondente al ticket non versato, maggiorato degli interessi legali e delle spese del procedimento, senza pagare la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nel verbale, chiedendo via mail all’Ufficio Controllo Esenzioni l’emissione del nuovo bollettino PagoPA con l’importo previsto. Il pagamento dovrà avvenire in un’unica soluzione non essendo consentiti pagamenti rateali;

i verbali ricevuti dal 13/08/2022 in poi conterranno il modulo per il pagamento tramite PagoPA già in sanatoria, con scadenza al 30/06/2023.

Regolarizzazione anni non contestati - ravvedimento:

È data facoltà di presentare all’Ats Brianza entro il termine del 31/12/2022, formale richiesta di regolarizzare spontaneamente la propria posizione debitoria contattando l’Ufficio Controllo Esenzioni prioritariamente via mail.

Ordinanza d'ingiuzione:

per tutti coloro che hanno ricevuto l’ordinanza entro il 12/08/2022 il termine ultimo per procedere al pagamento è differito al 31/12/2022;

per tutti coloro che hanno ricevuto l’ordinanza dal 13/08/2022 il termine ultimo per procedere al pagamento è differito al 30/06/2023. Si può scegliere di pagare in un’unica soluzione oppure è possibile richiedere un piano di rateizzazione che verrà concesso con la previsione di interessi al tasso

Per informazioni è possibile rivolgersi al numero 0341/482512, con risposta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.30 o via mail a esenzioni@ats-brianza.it.