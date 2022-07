Pic nic e question time al parco con i cittadini di Lecco

Un pic nic con "question time" al parco. L'iniziativa, tra il green e la politica, è stata proposta ieri sera al Parco di Villa Gomes da AmbientalMente Lecco. La forza civica che sostiene la maggioranza del sindaco Mauro Gattinoni, ha così avuto modo di dialogare con la cittadinanza lecchese, ma non solo, per confrontarsi sui temi concreti che si stanno affrontando sul territorio.

Presenti a rispondere alle domande, ma anche per chiacchierare liberamente, l'assessore all'Ambiente, Mobilità e Pari Opportunità di Lecco Renata Zuffi e i Consiglieri comunali Alessio Dossi e Paolo Galli, il coordinatore galbiatese Giovanni Ponziani e altri rappresentanti territoriali.

"Il confronto - spiegano i portavoce di Ambientalmente - ha messo a fuoco i temi della mobilità, aprendo una riflessione sul futuro e sull'importanza del sistema di gratuità dei bus per i giovani under 19, sul tema della siccità attuale, dei suoi impatti su Lecco e sul territorio. E poi ancora sulle misure prese e da prendersi in futuro. La sostenibilità deve includere anche una riflessione sulla nostra economia, tenendo conto della recente Summer School italiana di Economia Civile che si è riusciti a portare proprio a Lecco, primo distretto di economia civile del nord Italia, deliberato nel 2019".

Per i partecipanti, l'iniziativa di Ambientalmente a Villa Gomez è stata un momento informale e rilassato che ha permesso un saluto prima della pausa estiva.