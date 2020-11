Servizi per l'infanzia, disponibili i fondi aggiuntivi per il Covid

L'Ambito Distrettuale di Lecco ha pubblicato l'avviso pubblico rivolto ai servizi prima infanzia per l'accesso alla quota aggiuntiva Covid-19 del Fondo sociale regionale. Regione Lombardia con la DGR N. 3663 del 13.10.2020 prevede di riconoscere, a valere sulle risorse del Fsr 2020, di cui alla quota aggiuntiva Covid-19, alle strutture per la prima infanzia pubbliche e private, a titolo di indennizzo, 95 euro una tantum per posto in esercizio determinato dal numero dei posti dichiarati all'Anagrafe regionale Afam al 30.9.2020, per un massimo di:

60 posti per l'Asilo nido

10 posti per il Micronido

5 posti per il Nido famiglia

30 posti per il Centro prima infanzia

nel rispetto dei requisiti minimi di esercizio previsti dalla normativa regionale.

La quota aggiuntiva Covid-19 del Fondo sociale regionale, è finalizzata al riconoscimento di un indennizzo per il mantenimento delle unità di offerta per la prima infanzia in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19.

Beneficiari

I beneficiari dell'indennizzo sono tutti gli enti gestori pubblici e privati di Asili nido, Micronidi, Nidi famiglia e Centri prima infanzia attivi e in regolare esercizio (autorizzazione al funzionamento / messa in esercizio a seguito di CPE) e presenti nell'Anagrafica regionale delle unità di offerta sociali - AFAM) al 30/09/2020.

Risorse disponibili

Le risorse aggiuntive assegnate all'Ambito distrettuale di Lecco sono pari a 106.205,63 euro. I Legali rappresentanti degli enti gestori dovranno inviare entro le ore 12 del 7 dicembre 2020 al seguente indirizzo: Ufficio di Piano - Ambito distrettuale di Lecco, Via Marco d'Oggiono 15 23900 Lecco. Tramite Pec all'indirizzo: servizisociali.ambito@pec.comunedilecco.it.

Il modulo per presentare l'istanza è disponibile sul sito del Comune di Lecco e sul sito dei Comuni dell'Ambito di Lecco.

Per informazioni

Servizio Cpe-Accreditamento Distretto di Lecco

Oriana Pettinato

Indirizzo mail: oriana.pettinato@comune.lecco.it

Tel. 0341.481536

Cell. 3487790659

I Comuni dell'Ambito distrettuale

Annone Brianza, Bosisio Parini, Bulciago, Calolziocorte, Carenno, Castello Brianza, Cesana Brianza, Civate, Colle Brianza, Costamasnaga, Dolzago, Ello, Erve, Galbiate, Garbagnate Monastero, Garlate, Lecco, Malgrate, Molteno, Monte Marenzo, Nibionno, Oggiono, Olginate, Oliveto Lario, Pescate, Rogeno, Sirone, Suello, Valgreghentino, Valmadrera, Vercurago.