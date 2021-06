Lierna, anatra nidifica in un vaso sul terrazzo di casa: nascono tre anatroccoli

Quattro anatroccoli nascono sul terrazzo di una coppia di Lierna. È davvero singolare (e comunque non troppo frequente) quanto accaduto nei giorni scorsi in un'abitazione prospiciente la località Riva Bianca.

Una femmina di germano reale si è infatti stabilita dentro un vaso sul balcone, deponendo sei uova e iniziando così a covarle. «Io e mia moglie Monica ci siamo accorti di quanto stava succedendo lo scorso 29 maggio - spiega Massimo Riva - Abbiamo così deciso di accudire l'anatra senza toccarla né spostarla, per non alterare il ciclo degli eventi naturali».

Per sei giorni di fila l'animale ha deposto le uova, una alla volta. Due, però, si sono rotte prima del tempo. «Ha iniziato la cova, lasciandola soltanto per brevi periodi, massimo mezz'ora al giorno - prosegue il liernese - Lunedì scorso, mentre l'anatra era via, le uova si sono schiuse. Ho trovato tre testoline che spuntavano fuori, mentre un quarto piccolo era già caduto in giardino. Su consiglio di un amico guardia ecozoofila li ho subito portati giù nel prato, così che non potessero farsi male: la mamma, sentendo il pigolio, è accorsa in poco tempo. Li abbiamo messi in acqua e la natura ha fatto il suo corso».

Il quarto anatroccolo, frastornato dalla caduta, è stato invece "scartato" dalla madre. «Purtroppo sono cose che possono capitare - spiega Massimo - Deve averlo visto un po' claudicante e ha scelto di non portarlo con sé per lo svezzamento. Grazie a Mauro lo abbiamo portato dal veterinario a Ello per fargli ricevere le cure del caso e successivamente reinserirlo nel suo ambiente. Non sono cose che capitano tutti i giorni - chiosa Massimo - ma siamo soddisfatti di aver potuto aiutare questi animali».