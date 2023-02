A Lecco nasce un solo ecosportello per tutti i servizi: dalla Tari ai sacchi

Un ecosportello unico con tutti i servizi. In via Fratelli Bandiera, 2, nel rione di Castello sopra Lecco, è stato inaugurato il nuovo punto di riferimento per tutte le pratiche legate alla raccolta dei rifiuti: dalla questione Tari alla disribuzione dei sacchi, tutto passa dal nuovo ufficio-centro di distribuzione, pur tenendo conto del fatto che l'ufficio di Palazzo Bovara rimane attivo. Il nuovo ecosportello, in sostanza, raggruppa così le attività di front office precedentemente erogate in diverse sedi e da diversi soggetti: i cittadini potranno continuare a recarsi anche presso lo sportello comunale Urp-Tari già attivo presso la sede comunale di piazza Diaz 1, piano terra, che recepirà le novità organizzative e di front office offerte nel nuovo spazio. Non è più attivo l’ex ecosportello di Corso Promessi Sposi/via Marco d’Oggiono.

“Questo centro si aggiunge a quello che già c’è in centro Lecco, ma va a farlo in modo innovativo andando incontro all’utente che ha varie necessità - ha spiegato l'assessore comunale Roberto Pietrobelli in apertura d'incontro -. Non bisognerà più andare obbligatoriamente andare in altri spazi - tra Comune e corso Promessi Sposi - per l’erogazione dei servizi. L’implementazione riguarderà anche il punto presente a Palazzo Bovara: Silea e Comune si fanno trovare pronti anche in vista dell’implementazione delle novità portate avanti da Arera”.

La gestione delle pratiche è stata completamente digitalizzata, grazie a sistemi di firma digitale certificata, in ottica di riduzione del consumo di carta. All’ingresso, gli utenti hanno a disposizione totem touch screen "taglia-coda" per velocizzare le procedure d'inserimento dati. Sarà inoltre attivato un sistema chat cui i cittadini lecchesi potranno rivolgersi per ottenere in maniera automatica e intuitiva informazioni su scadenze, moduli e chiarimenti.

Lecco “dovrebbe trascinare altri Comuni in questo modello di gestione e rappresenta un’innovazione molto importante per il resto della provincia. Quello che accadrà qua potrà essere traslato in altri servizi comunali”. Lo sportello comunale “vedeva già la presenza di un operatore di San Marco”.

“È il primo caso di gestione integrata del ciclo dei rifiuti - ha aggiunto Pietro Antonio D'Alema, direttore generale di Silea -. Gli aspetti amministrativi e operativi saranno uniti sotto lo stesso tetto: noi siamo il braccio dei Comuni per i rapporti con l’utenza. L’obiettivo è di aprirne anche nel resto della provincia”. A tutti gli effetti “è un ufficio comunale per il solo filone Tari. Il Comune l’ha affidato a Silea e noi ci stiamo avvalendo del supporto di San Marco. Si lavora a quattro mani sotto la regia di Palazzo Bovara”.

“Oggi il cittadino può lavorare attraverso il portale web e lo Sportello del contribuente, senza recarsi fisicamente in ufficio. Poi prosegue l’installazione dei distributori automatici, a breve proviamo a realizzare un sistema di appuntamenti”.

“La progettazione che è stata fatta a sei mani è andata verso l’innovazione e sotto questo aspetto s’inserisce la digitalizzazione. L’archivio cartaceo va a scomparire, eccezion fatta per la copia che verrà rilasciata alle persone più anziane. Lo sguardo è rivolto anche verso l'ecosostenibilità”, ha commentato Vincenzo Mulè, direttore tecnico di San Marco. Il portale “ha già vari servizi integrati e un’assistenza virtuale che permette di calcolare preventivamente la Tari, un caso unico in Italia”. In fase di sviluppo “il sistema di prenotazione degli appuntamenti”.

Nuovo ecosportello di Lecco: gli orari

Il nuovo ecosportello di via Fratelli Bandiera, 2, è aperto:

dal lunedì al venerdì con orario 8.30 – 12.30 e 14.00 – 17.00

il sabato dalle 8.30 alle 12.00.

Lo sportello presso la sede municipale di piazza Diaz, 1 è aperto:

dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.30.

Per qualsiasi informazione in merito ai servizi Tari, è disponibile il nuovo numero verde 800.776.423.