Dalle decorazioni al body painting, Milena racconta la sua arte

Lasciato l'abitato di Abbadia Lariana si sale nella frazione di Linzanico. Dalla piccola piazza del rione con la fontana e il lavatoio ci si addentra nei vicoli arrivando in un pezzo di mondo dove il tempo si è fermato. In questo scenario suggestivo ben si inserisce l'appartamento sistemato a laboratorio artigianale da Milena Alippi, una vera artista che trasmette creatività a tutti quei materiali che trasforma in oggetti decorativi secondo le indicazioni del committente. “Dammi la tua idea che io te la sviluppo” è il motto della decoratrice che già da piccola aveva iniziato a coltivare questa passione con disegno, pittura e colori.

"Poi ho frequentato l'Accademia di Brera - racconta Milena - studiando quelle che sono diventate le basi per la mia creatività su svariati tipi di materiali". Dalla resina alla ceramica, dal vetro al legno. A qualsiasi richiesta Alippi riesce con professionalità a fornire delle risposte che varcano anche i confini nazionali.

Nella sua oggettistica non mancano creazioni dedicate a eventi come il battesimo, la cresima o il matrimonio: pezzi unici, diversi l'uno dall'altro realizzati con materiali e vernici green, non tossiche e rispettose dell'ambiente.

Alippi, dopo il diploma e l'impiego volto alla decorazione di arredi destinati alle imbarcazioni, nel 2013 matura la scelta di mettersi in proprio. Una svolta coraggiosa, per un'attività che non arricchisce finanziariamente ma riempie l'animo di quelle soddisfazioni che non si comprano, non hanno mercato, ma vanno a coronare sogni personali.

"Già da bambina dicevo a tutti che avrei fatto l'artista e sono contenta di esserci riuscita". Milena lo dice con soddisfazione, mostrando il proprio lavoro conservato nel laboratorio che si mostra al visitatore come un piccolo museo di oggetti unici: tazzine, bicchieri, gioielli, decori natalizi, quadri. Singoli pezzi a cui l'artista ha impresso la sua firma che ne connota la passione, la dedizione e la professionalità dovuta ad un lavoro che va sotto il nome di attività produttiva artistica. Espletata anche attraverso la tecnica del body painting, ove il corpo umano può diventare un quadro d'autore.

Il silenzio che si respira negli stretti vicoli di Linzanico, la vista del lago ammirata dal balcone dell'abitazione laboratorio di Milena Alippi fanno da ingrediente alla sua poliedrica creatività. Alcune di queste esecuzioni sono esposte al Centro estetico Glitter di Abbadia Lariana.

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)