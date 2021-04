Un messaggio di speranza: artista di Monticello dona sua opera a comune della Calabria

Emanuela Emy Montorro, tra le più importanti figure artistiche di oggi, da Monticello è volata in Calabria, per la precisione a Candidoni, nell'area metropolitana di Reggio Calabria, per donare al Comune la sua opera "Hope" (Speranza), un olio su tela di 80x80 centimetri esposto nel 2020 a Parma all'International Contemporary Art dallo storico e critico dell'arte Giorgio Grasso e al Baf Arte Fiera Contemporary e Modern Art di Bergamo.

La cerimonia della consegna al sindaco Vincenzo Cavallaro, nel cui studio è stata posizionata l'opera di Emy Montorro, realizzata nel suo tipico stile d'avanguardia, si è svolta in modo contenuto causa covid, ma è previsto dall'Amministrazione comunale un più ampio evento in estate con la presenza della popolazione.

Le parole dell'artista

L'artista ha confidato all'amico critico d'arte Silvano Valentini i motivi del suo apprezzato gesto. «In questo piccolo paesino, che mi ha risvegliato ricordi di bambina, passavo le intere estati a casa dei nonni tra le campagne. L'ho fatto per comunicare un messaggio al mondo, la bellezza del creato è proprio qui per noi, e per rallegrare il nostro animo: i colori di questa opera rappresentano i colori mediterranei che riempiono le nostre terre, le arance, i limoni, il mare».