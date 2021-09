Mandello: a Santa Giovanna Antida esordisce il nuovo asilo nido

Nuovo asilo nido a Mandello. Lo scorso mercoledì 1 settembre, i mezzani e i grandi delle tre sezioni della Scuola d’Infanzia Santa Giovanna Antida sono rientrati trovando non poche novità, che il giorno dopo hanno sicuramente descritto ai loro piccoli compagni, accogliendoli per la prima volta insieme alle loro maestre. Con loro anche la sezione Primavera ha dato inizio alle attività didattiche, ma con maggior impegno ed entusiasmo di prima per la grande sorpresa di trovare, nella stessa spaziosa ala della scuola, il nuovo Asilo Nido, che negli stessi giorni ha esordito, per la prima volta, nell'istituto.

Fortemente voluta, l’apertura del “nido” era un obiettivo che il Consiglio si era posto fin dall’inizio. L’importante bisogno di questo servizio scolastico da parte di molte famiglie del territorio ha fatto accelerare i tempi.

"La nostra scuola non manca di spazi né di possibilità logistiche per l’attuazione di una maggiore proposta scolastica, nè di volontà ed energie da parte delle instancabili nostre suore, dei docenti, dei dipendenti, di numerosi genitori, che incessantemente prestano il loro impegno nella nostra comunità educante" spiega il presidente dell'istituto Emiliano Invernizzi.

Al via la Scuola Primaria

Il prossimo lunedì 13 Settembre inizieranno le lezioni per la Scuola Primaria: "A loro l'augurio di un proficuo e intenso anno scolastico, nella gioia e nell’orgoglio di fare parte di questo illustre istituto. Anche per loro tante saranno le novità proposte dagli Insegnanti, legate inoltre al territorio e ai suoi eventi; grande importanza si continuerà a dare, nel rispetto del programma scolastico delle materie base, all’attività didattiche di musica, proposte l’anno scorso con risultati eccellenti, tramite insegnante diplomato in musica, musicista, direttore, compositore che quest’anno verranno potenziate ed estese a più classi".

Tutte le attività di quest’anno avranno comunque, come tema principale, i Cento anni di attività scolastica di una delle “piccole scuole” delle Suore di Carità: l’Istituto Santa Giovanna Antida di Mandello del Lario, che dal 1921, appunto, fa scuola.

"Saremo tutti chiamati a organizzare e a partecipare alle numerose attività celebrative del centenario, dentro e fuori la scuola - prosegue Invernizzi - In questi giorni sta uscendo un calendario con immagini e tanti ricordi che ci accompagnerà per 2022, piccolo assaggio nell’album dei ricordi di cui a breve si darà il via alla stampa. Ad alunni, genitori, suore, docenti, dipendenti e collaboratori, a nome di tutto il Consiglio d’Istituto, con spirito di collaborazione e di miglioramento, auguro per tutte le attività dell’anno scolastico che stiamo iniziando, una loro attuazione seria, puntuale e proficua e altresì altamente formativa, gioiosa e coinvolgente".