Bagni pubblici, "Ma a Lecco si può fare la pipì solo dalle 10 alle 16 e non il mercoledì?"

"Ma a Lecco si può fare la pipì solo dalle 10 alle 16 e non il mercoledì?" Con questo messaggio, velato di un tocco di ironia, un lettore ha segnalato alla redazione di LeccoToday quello che definisce un piccolo disservizio dei servizi pubblici presenti nel centro di Lecco, in una traversa di piazza Cermenati. "I bagni sono gestiti da volontari, che per questo vanno ringraziati - commenta Raffaele - ma il paradosso resta. Perché un orario così ridotto per un servizio pubblico comunque importante che dovrebbe essere garantito in una fascia oraria più completa, anche in un'ottica turistica e di igiene. E magari da personale pagato e non solo da persone di buona volontà".

Una critica/appello condivisibile, rispetto alla quale va però precisato che la città capoluogo, in questo senso, è quasi un'isola felice. Nei comuni del territorio, compresi quelli più turistici a lago, i servizi pubblici scarseggiano e per fare un bisogno un cittadino - o un turista - deve comunque entrare e consumare qualcosa in un bar. Nella città capoluogo esiste un luogo pulito e aperto a tutti dove poter fare pipì... ma attenti agli orari e al mercoledì.